Президент: депортации являются частью исторической памяти латышского народа

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в среду Левитс в частном порядке возложил цветы к памятнику Свободы в память о коммунистических репрессиях 25 марта 1949 года против латышского народа, когда 42 тыс. жителей Латвии были сосланы в Сибирь.

Левитс подчеркнул, что советский оккупационный режим подавлял те группы населения, которые больше всего ему сопротивлялись - крупных крестьян, национальных партизан и членов их семей, в целом 42 тыс. человек.

Таким образом почти каждая семья была затронута этими или другими репрессиями, сказал президент.