Ср, 25.03.2020
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Президент: депортации являются частью исторической памяти латышского народа

Президент Эгил Левитс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Депортации являются частью исторической памяти латышского народа, которая позволяет осознать, что сегодня мы живем в свободной, независимой Латвии, заявил президент Эгил Левитс.

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в среду Левитс в частном порядке возложил цветы к памятнику Свободы в память о коммунистических репрессиях 25 марта 1949 года против латышского народа, когда 42 тыс. жителей Латвии были сосланы в Сибирь.

Левитс подчеркнул, что советский оккупационный режим подавлял те группы населения, которые больше всего ему сопротивлялись - крупных крестьян, национальных партизан и членов их семей, в целом 42 тыс. человек.

Таким образом почти каждая семья была затронута этими или другими репрессиями, сказал президент.

Депортации 25 марта 1949 года затронули примерно 2,28% населения Латвии. В список депортированных были включены 9 тыс. семей. В 1956 году из всех депортированных в Латвию вернулись 31 600 человек.

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