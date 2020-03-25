Драки и балаган: в Литве провалился эксперимент по изоляции приехавших

Правительство Литвы сообщило, что со вторника все, кто возвращается из-за рубежа и у кого нет симптомов Covid-19 или же эти симптомы проявляются в легкой форме, будут изолированы на две недели в помещениях, выделенных самоуправлением, например, в гостиницах.

Однако все пошло совсем не так, как планировалось. Литовские СМИ сообщают, что часть приехавших находилась в состоянии алкогольного опьянения. В местах карантина произошло несколько драк, а в гостинице Railway Apartments человек получил ножевое ранение,

порталу 15min.lt подтвердили в полиции и в Вильнюсской думе.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, который с самого начала протестовал против такого решения, попросил МВД принять участие в обеспечении порядка. Он выразил мнение, что людям, которые "шатались по коридорам, ругались, стучали в двери и кричали", стоило бы позволить вернуться домой и провести время карантина там.

В гостиничных номерах живут до пяти человек. Присланная читателем 15min.lt информация свидетельствует, что парам не позволяется жить отдельно. Один мужчина спал на полу в помещении общего пользования, так как не хотел находиться в одной комнате с заболевшими Covid-19.

Было принято решение, что семьям с маленькими детьми все-таки позволят провести время карантина дома, строго соблюдая правила и не допуская контактов с другими людьми.