Конец игры? Сможет ли ПБК избежать закрытия

"Сегодня мы прощаемся с нашими зрителями. Каждый вечер на протяжении 16 лет вы были с нами, от пятидесяти до двухсот тысяч человек. Я, Юлия Пилен, провела с вами 16 лет и хотела бы сказать вам спасибо от имени 33 человек, работавших над программой в последнее время".

Так попрощалась со зрителями ведущая самого популярного русскоязычного телеканала в странах Балтии, Первого Балтийского канала (ПБК), 19 марта — в день, когда информационная программа канала вышла в эфир в последний раз.

ФОТО: Скриншот последнего выпуска информационной программы Первого Балтийского канала "Латвийское время"

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и началась война в Украине, Балтийский медиа альянс (Baltijas mediju alianse, BMA), которому принадлежат права на вещание Первого Балтийского, РЕН ТВ, НТВ Мир и других популярных русскоязычных каналов в странах Балтии, пережил многое.

BMA регулярно обвиняли в пропаганде в интересах Кремля, а дружественные России балтийские политики использовали альянс для саморекламы, выплачивая серьезные суммы, чтобы тот помог им удержаться у власти. В феврале 2020 года британский надзорный орган в сфере СМИ установил, что BMA шесть раз нарушил правила беспристрастного освещения, рассказывая о событиях в Украине и странах Балтии, а также об отравлении семьи Сергея Скрипаля в Великобритании, и оштрафовал альянс на 20 тысяч фунтов. По схожим причинам латвийские и литовские регулирующие органы несколько раз накладывали временный запрет на вещание ряда телеканалов, транслируемых BMA.

Но судьбоносным днем для балтийско-российского медиахолдинга (которому также принадлежат рекламное агентство, популярное еженедельное издание "МК-Эстония" и "МК Латвия", и другие предприятия) стало 4 февраля 2020 года, когда латвийские и эстонские службы безопасности провели одновременные обыски в офисах BMA в Риге и Таллинне.

Первый Балтийский канал связан с российским телеканалом с похожим названием, который частично принадлежит Юрию Ковальчуку, олигарху из окружения Владимира Путина. Ковальчук попал под санкции ЕС за поддержку политики Кремля по дестабилизации Украины. В декабре 2019 года латвийская Служба государственной безопасности начала уголовное расследование возможного нарушения санкций ЕС лицами, тесно связанными с BMA.

Один из них — это Олег Солодов, скрытный латвийский медиамагнат, которому принадлежит половина BMA (второй половиной владеет малоизвестный российский бизнесмен Алексей Плясунов).

Издание Re:Baltica первым сообщает имя другого подозреваемого: это эстонец Маргус Мерима, в прошлом тесно связанный с BMA.

И Солодову, и Мериме предъявлены обвинения в связи с их ролью в организации нелегального потока средств. Ни Солодов, ни Мерима не согласились предоставить Re:Baltica/Delfi свои комментарии.

ФОТО: Олег Солодов. Источник: Райтис Плаукс/F64/IR

Решение ПБК прекратить выпуск местных новостей в странах Балтии, как и будущее медиахолдинга в целом, могут серьезно повлиять на то, кто будет контролировать, что видит по телевизору многочисленное русскоязычное население балтийских стран.