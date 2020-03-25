Covid-19: по числу умерших Испания и Италия обошли Китай

В Испании за последние 24 часа от Covid-19 умерли еще 738 человека, общее число скончавшихся составляет 3434 человека, сообщает агентство AFP со ссылкой на правительство Испании. По состоянию на 25 марта, число летальных исходов в Испании сейчас больше, чем в Китае.
Однако, больше всего умерших на данный момент в Италии - 7053. Сообщается, что Covid-19 унес жизни 67 священников.
В Китае, где пандемия Covid-19 началась в декабре 2019 года, от него умерли 3281 человек.
В Испании власти начали более масштабные тестирования, и по данным на вторник, число случаев увеличилось на 20%, а число смертей- на 27%.
"Мы приближаемся к кульминации", - сказал представитель Минздрава Испании Фердинандо Симон.
Саммая сложная ситуация в мадридском регионе, где зарегистрировано 14 597 случаев, треть от всех заболевших в стране. Также там скончались 1825 - 53% от общего числа летальных исходов.
Больницы не справляются с большим потоком пациентов, армия построила полевой госпиталь на 1500 коек, при необходимости их число можно увеличить до 5500.