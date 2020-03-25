Ср, 25.03.2020
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Covid-19: по числу умерших Испания и Италия обошли Китай

Крематорий в Бергамо

ФОТО: MIGUEL MEDINA / AFP

В Испании за последние 24 часа от Covid-19 умерли еще 738 человека, общее число скончавшихся составляет 3434 человека, сообщает агентство AFP со ссылкой на правительство Испании. По состоянию на 25 марта, число летальных исходов в Испании сейчас больше, чем в Китае.

Однако, больше всего умерших на данный момент в Италии - 7053. Сообщается, что Covid-19 унес жизни 67 священников. 

В Китае, где пандемия Covid-19 началась в декабре 2019 года, от него умерли 3281 человек. 

В Испании власти начали более масштабные тестирования, и по данным на вторник, число случаев увеличилось на 20%, а число смертей-  на 27%. 

"Мы приближаемся к кульминации", - сказал представитель Минздрава Испании Фердинандо Симон. 

Саммая сложная ситуация в мадридском регионе, где зарегистрировано 14 597 случаев, треть от всех заболевших в стране. Также там скончались 1825  - 53% от общего числа летальных исходов. 

Больницы не справляются с большим потоком пациентов, армия построила полевой госпиталь на 1500 коек, при необходимости их число можно увеличить до 5500.

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