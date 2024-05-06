Шольц во время визита в Латвию выбрал галстук карминного цвета

В понедельник, 6 мая, канцлер Германии Олаф Шольц посетил Ригу, где встретился с премьер-министрами всех трех стран Балтии. По этому случаю Шольц надел галстук карминного цвета, который напоминал цвет латвийского флага.
Высокопоставленные должностные лица часто выбирают наряды, которые передают определенное послание. Во время официальных визитов гости, как правило, одеваются в цвета флага принимающей страны, подчеркивая тем самым позитивные отношения между двумя странами, демонстрируя уважение или что-то подобное.
Олаф Шольц также, намеренно или случайно, надел галстук в тон костюму премьер-министра Латвии Эвики Силини.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже выбрала наряд, где присутствует красный цвет.
Сегодня, 6 мая, в Риге проходит встреча премьер-министра Эвики Силини с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Главы правительств обсуждают вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня Европейского союза, поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.
Госканцелярия отмечает, что "формат "3+1" уже стал традицией. Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и согласование совместных действий по решению важнейших международных проблем.
Перед поездкой в Ригу канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, где встретился с литовскими политиками и должностными лицами.
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