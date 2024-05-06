Шольц во время визита в Латвию выбрал галстук карминного цвета

Высокопоставленные должностные лица часто выбирают наряды, которые передают определенное послание. Во время официальных визитов гости, как правило, одеваются в цвета флага принимающей страны, подчеркивая тем самым позитивные отношения между двумя странами, демонстрируя уважение или что-то подобное.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Олаф Шольц также, намеренно или случайно, надел галстук в тон костюму премьер-министра Латвии Эвики Силини.

Фото: TVNET

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже выбрала наряд, где присутствует красный цвет.

Сегодня, 6 мая, в Риге проходит встреча премьер-министра Эвики Силини с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Главы правительств обсуждают вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня Европейского союза, поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.

Госканцелярия отмечает, что "формат "3+1" уже стал традицией. Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и согласование совместных действий по решению важнейших международных проблем.

Перед поездкой в ​​Ригу канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, где встретился с литовскими политиками и должностными лицами.

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