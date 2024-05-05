После жалоб клиентов Национальный театр внес изменения в стоимость билетов

При покупке билетов на представления Национального театра в кассе, к цене билета обязательно нужно доплатить и плату за обработку покупки или комиссионную плату.

Собираемой в кассе Национального театра и других кассах Biļešu paradīze комиссионной плате, вступая в должность, был неприятно удивлен директор театра Марис Витолс.

Витолс неоднократно получал жалобы посетителей театра и начал переговоры с Biļešu paradīze. Оказалось, что во время создания сюжета передачи ситуация резко изменилась, рассказал директор, и было достигнуто соглашение об отмене комиссионной платы.

Не только в кассе Национального театра, но и во всех кассах Biļešu paradīze с последней недели апреля билеты в Национальный театр теперь можно купить без наценки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!