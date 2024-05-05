После жалоб клиентов Национальный театр внес изменения в стоимость билетов

Часто, приобретая билеты, перед оплатой в общую сумму покупки добавляется и комисcионная плата. Такой же порядок был и в Национальном театре. Этот факт неприятно удивил не только посетителей театра, но и, как оказалось, даже директора театра, сообщает передача 4. studija.
При покупке билетов на представления Национального театра в кассе, к цене билета обязательно нужно доплатить и плату за обработку покупки или комиссионную плату.
Собираемой в кассе Национального театра и других кассах Biļešu paradīze комиссионной плате, вступая в должность, был неприятно удивлен директор театра Марис Витолс.
Витолс неоднократно получал жалобы посетителей театра и начал переговоры с Biļešu paradīze. Оказалось, что во время создания сюжета передачи ситуация резко изменилась, рассказал директор, и было достигнуто соглашение об отмене комиссионной платы.
Не только в кассе Национального театра, но и во всех кассах Biļešu paradīze с последней недели апреля билеты в Национальный театр теперь можно купить без наценки.
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