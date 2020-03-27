В Латвии продолжают искать людей. Если вам что-то известно о них - сообщите

Шматова Леонида, который проживает в Юрмале, ищет дочь Леся.

Таисию Даниловну Давыдову 1949 г. р. ищет сын Борис.

Гаврищук (Роголову) Наталью 1960 г. р. ищет родственница Наталья.

Лобанову Татьяну 1954 г. р., каторая может проживать в г. Елгава, ищет подруга Татьяна.

Чернуху Виктора 1952 г. р. и его семью ищет сестра Екатерина. "Связь оборвалась в 2010 году".

Харченко Елену 1955 г. р. ищет племянница Наталья.

Бычкова Александра 1950 г. р. ищет дочь Светлана. "Очень хочу найти своего отца".

Глухманюк Надежду 1982 г. р. ищет подруга детства Лилия.

Эмму Малаховскую 1948 г. р. ищет Людмила. "Связь прервалась в связи с переездом".

Кехере Татьяну 1957 г. р. ищет сын Оярс. "Ищу маму, братьев и сестер".

Ахметвалиеву Лину 1952 г. р. ищет сводная сестра Фания.

Гуцана Андрея 1988 г. р. ищет брат по отцу Павел.

Харламову Ольгу 1962 г. р. из г. Балви ищет сестра Маргарита.

Жижду Никиту 1990 г. р. ищет сестра по отцу Екатерина.

Путнаэрглиса Павла 1959 г. р. ищет сестра Анна.

Гладких Ольгу 1968 г. р. из Даугавпилса ищет Алена.

Свою тетю Артемьеву Карину 1970 г. р. ищет Кристина.

Мутовина Александра 1966 г. р. ищет брат Айнарс.

Белоусову Ольгу 1983 г. р. ищет родственница - Андреева Ольга.

Берзиньша Оярса 1958 г. р. ищет Людмила. "Ищу отца моего сына".

Варно Сергея 1984 г. р. ищет родственник Сергей.

Карпович Наталью 1966 г. р. ищет родственница Ирина.

Шашкевич Галину 1949-51 г. р. ищет родственница Вера.

Дембовскую Лигу 2003 г. р. ищет сестра Айя.

Лебедева Виталия 1979 г. р. а также Руслана и Алену ищет сестра Оксана.

Культаеву Александру 1974 г. р. ищет сводный брат Аскар. "Маму Александры зовут Культаева Алена. Они жили в Юрмале".

Крылова Владимира 1952 г. р. и Крылова Юрия 1961 г. р. ищет сестра Марина.

Захаренкова Виктора 1951 г. р. ищет сводный брат Иван.

Александр ищет Конину Елизавету 1989 г. р.

Зинковского Владимира 1952 г. р. ищет Виктор.

Тугулов Александр ищет своего отца - Фёдорова Николая 1949 г. р. "Может, у меня есть братья, сестры".

Рацинь Наталью 1953 г. р. и ее семью ищет сестра Валентина.

Свежинкину Людмилу 1954 г. р. ищет сестра Роза.

Архангельскую Ларису 1948 г. р. ищет дочь Инесса. "Возможно, у меня есть сестра или брат".

Акимову Марию ищет дочь Ирена. Также она ищет своих братьев и сестер.

Севельеву Ивану 1955 г. р. ищет родственница Марина.

Тельнову Ольгу 1975 г. р. ищет сестра по отцу Елена.

Гаврилову (Щукину) Наталью и ее дочку Гаврилову Татьяну ищет сестра Людмила.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.