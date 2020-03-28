Квартирный "детокс": как навести порядок раз и навсегда?

Очень простыми идеями и тем, как их реализовать, с нами делятся эксперты Bonava Latvija и консультант по организации пространства Дана Гулбе, которую мы знаем как Дану с коробкой.

Наш дом и его окружение имеют большое значение – они улучшают качество жизни и способствуют ощущению счастья. Исследования показывают, что жители Латвии предпочитают жилье меньшей площади, но обращают внимание на его функциональность. Как содержать в порядке свой дом, чтобы он служил пространством для жизни, а не хранилищем вещей?

С чего начать?

Чтобы навести дома порядок, нужно начать с того, что сгруппировать все свои вещи по категориям. Каждый предмет, который находится в нашем доме, входит в какую-то определенную категорию и совместим с другими похожими предметами. Основное преимущество дома, где царит порядок, – контроль над тем, что вам принадлежит, и обрести его можно только тогда, когда вы видите все вещи одной категории вместе. Вот примеры категорий: одежда, верхняя одежда, обувь, украшения, канцелярские и другие предметы. Наводя в квартире порядок по принципу "категория за категорией", мы можем добиться глубокого, всеобъемлющего порядка, а не косметической уборки, которая почти никогда не имеет длительного эффекта.

Чтобы навести порядок, в том числе в шкафу с одеждой, требуются три простых шага.

Три шага для того, чтобы порядок воцарился надолго

Первый шаг, как правило, вызывает наибольший шок, но в то же время он самый важный – нужно вынуть все предметы одной категории. Это означает, например, что нужно достать из шкафов и сложить в одну кучу всю принадлежащую вам одежду, в том числе ту, которая мала или велика, лежит в пакетах под кроватью, отложена "на всякий случай". Именно такое механическое действие–вынуть из разных мест одежду – поможет создать новый порядок и даст столь важный эффект "щелчка", то есть понимание, как поддерживать постоянный порядок.

Второй шаг – освободиться от всего лишнего. Как же решить, что для вас лишнее? Опыт показывает, что наилучшие результаты дает сортировка вещей на основе эмоций, а не рациональных решений. Заданный себе вопрос "а приносит ли это мне удовольствие?" может показаться странным, но пропуская через этот фильтр все предметы, вы найдете основу для того, чтобы дом приносил вам радость и вы в нем себя хорошо чувствовали.

Часто мы интуитивно ощущаем, что хотим, а что не хотим оставить, и первая эмоция обычно самая правильная.

Долго держа в руках какой-то предмет или одежду, мы начинаем рационализировать и уговаривать себя оставить его. В результате у нас будет много вещей, которые мы не используем, и порядок не будет долгим.