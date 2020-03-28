Квартирный "детокс": как навести порядок раз и навсегда?

Вот и пришла весна, и в этом году она совсем не такая, как обычно, потому что много времени нам придется проводить дома. Сейчас мы особенно хорошо понимаем, как важно жить в приятной обстановке, поэтому настал подходящий момент, чтобы приняться за наведение порядка и уборку своего дома, а также избавиться от лишних вещей.
Очень простыми идеями и тем, как их реализовать, с нами делятся эксперты Bonava Latvija и консультант по организации пространства Дана Гулбе, которую мы знаем как Дану с коробкой.
Наш дом и его окружение имеют большое значение – они улучшают качество жизни и способствуют ощущению счастья. Исследования показывают, что жители Латвии предпочитают жилье меньшей площади, но обращают внимание на его функциональность. Как содержать в порядке свой дом, чтобы он служил пространством для жизни, а не хранилищем вещей?
С чего начать?
Чтобы навести дома порядок, нужно начать с того, что сгруппировать все свои вещи по категориям. Каждый предмет, который находится в нашем доме, входит в какую-то определенную категорию и совместим с другими похожими предметами. Основное преимущество дома, где царит порядок, – контроль над тем, что вам принадлежит, и обрести его можно только тогда, когда вы видите все вещи одной категории вместе. Вот примеры категорий: одежда, верхняя одежда, обувь, украшения, канцелярские и другие предметы. Наводя в квартире порядок по принципу "категория за категорией", мы можем добиться глубокого, всеобъемлющего порядка, а не косметической уборки, которая почти никогда не имеет длительного эффекта.
Чтобы навести порядок, в том числе в шкафу с одеждой, требуются три простых шага.
Три шага для того, чтобы порядок воцарился надолго
Первый шаг, как правило, вызывает наибольший шок, но в то же время он самый важный – нужно вынуть все предметы одной категории. Это означает, например, что нужно достать из шкафов и сложить в одну кучу всю принадлежащую вам одежду, в том числе ту, которая мала или велика, лежит в пакетах под кроватью, отложена "на всякий случай". Именно такое механическое действие–вынуть из разных мест одежду – поможет создать новый порядок и даст столь важный эффект "щелчка", то есть понимание, как поддерживать постоянный порядок.
Второй шаг – освободиться от всего лишнего. Как же решить, что для вас лишнее? Опыт показывает, что наилучшие результаты дает сортировка вещей на основе эмоций, а не рациональных решений. Заданный себе вопрос "а приносит ли это мне удовольствие?" может показаться странным, но пропуская через этот фильтр все предметы, вы найдете основу для того, чтобы дом приносил вам радость и вы в нем себя хорошо чувствовали.
Часто мы интуитивно ощущаем, что хотим, а что не хотим оставить, и первая эмоция обычно самая правильная.
Долго держа в руках какой-то предмет или одежду, мы начинаем рационализировать и уговаривать себя оставить его. В результате у нас будет много вещей, которые мы не используем, и порядок не будет долгим.
Все мы у себя дома хотим чувствовать себя хорошо, но, живя среди вещей, которые нам не нравятся, вызывают чувство вины, грусть или сожаления, мы не сможем наслаждаться домом, как бы ни старались сгруппировать предметы. Это эмоционально сложный шаг, поэтому не стоит дополнять его еще и другими задачами, например, думать о том, как хранить и как сложить одежду. Перебирая вещь за вещью, нужно добиться, чтобы куча разделилась на две части – вещи, которые остаются, и вещи, которые "уходят" (жертвуются на благотворительность, передаются для переработки, продаются, отдаются).
Третий шаг – организовано разложить вещи обратно в предназначенные для них места. Здесь в основном следует соблюдать два принципа – группировать предметы одной категории вместе (в коробках, на подносах или в других местах хранения) и соблюдать принцип вертикального хранения. Это означает, что из позиции "лежа" все нужно переместить в положение "стоя". Открывая коробку или ящик, мы должны видеть все, что в них находится, то есть ничего не должно лежать друг на друге. К тому же это подтверждает еще один важный принцип поддержания порядка – он царит не в том доме, где предметы легко найти и взять, а в том, где их легко положить точно на место.
Удобно каждый день
Ведущий девелопер жилой недвижимости в Латвии Bonava Latvija в своих проектах особое внимание уделяет функциональности жилья, поэтому для каждой квартиры предусмотрено индивидуальное помещение для хранения, чтобы квартира и балкон служили жилым пространством, а не хранилищем вещей. Также имеется отдельное закрывающееся помещение для детских колясок.
Одежда, посуда, техника, которые хранятся на высоких полках в кладовой или в деревенском доме, почти никогда больше не возвращаются в нашу жизнь, и это всего лишь более мягкий способ "выбросить" эти вещи.
В то же время помещение для хранения является отличной возможностью, чтобы не держать в квартире или на балконе велосипед, зимний спортивный и другой инвентарь, которые занимают много места.
Также следует помнить, что помещение для хранения должно хорошо просматриваться. Рекомендуем избегать хранения вещей в мешках. Они всегда создают впечатление беспорядка, к тому же их невозможно маркировать. Намного более удачным вариантом являются ящики и коробки с конкретными и точными этикетками.