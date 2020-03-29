Латвия перешла на летнее время

Переход на летнее время произошел в 3 часа. Обратный переход с летнего времени на зимнее состоится с субботы на воскресенье, 25 октября, в 3 часа.

Летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Европейская комиссия провела опрос граждан государств-членов Европейского союза (ЕС), в ходе которого большинство граждан выразили мнение, что существующий порядок следует отменить. 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила государствам ЕС проект директивы, предусматривающий прекращение сезонного перевода часов во всем ЕС. Дискуссии об этом предложении в ЕС еще продолжаются, окончательное решение пока не принято.