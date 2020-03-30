Один клиент в день, или Как сейчас обстоят дела у мастеров красоты

После объявления чрезвычайной ситуации, многие салоны красоты уже закрыты. Парикмахер из Юрмалы Вия Круминя находится в принудительном отпуске уже неделю. Салон закрыли, поскольку клиенты больше не приходят: "Один клиент в день - это уже не работа. Многие остались дома. И тогда было сказано, что на работу едут только те мастера, которые едут на личном транспорте. И те люди, которые использовали общественный транспорт - просто не могли добраться до своего салона".