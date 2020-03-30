Один клиент в день, или Как сейчас обстоят дела у мастеров красоты

В настоящее время представители индустрии красоты так же, как и все, надеются на поддержку государства. Как сейчас обстоят дела у парикмахеров, косметологов и мастеров маникюра?
Парикмахер Янис Раубенс, несмотря на то, что количество клиентов стало меньше примерно в половину, на работу ходит каждый день.
Собственная парикмахерская является его единственным источником дохода, потому работа продолжается в обычном режиме при соблюдении всех мер предосторожности, рассказал программе 900 sekundes парикмахер.
После объявления чрезвычайной ситуации, многие салоны красоты уже закрыты. Парикмахер из Юрмалы Вия Круминя находится в принудительном отпуске уже неделю. Салон закрыли, поскольку клиенты больше не приходят: "Один клиент в день - это уже не работа. Многие остались дома. И тогда было сказано, что на работу едут только те мастера, которые едут на личном транспорте. И те люди, которые использовали общественный транспорт - просто не могли добраться до своего салона".
В индустрии красоты зарегистрировано 1542 предприятия и 4334 физических лица. Большая часть связана с потоком туризма и они закрылись параллельно с гостиницами, SPA-центрами, а теперь и торговыми центрами на выходные.
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