Пн, 30.03.2020
Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация. Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ

Один клиент в день, или Как сейчас обстоят дела у мастеров красоты

ФОТО: unsplash.com

В настоящее время представители индустрии красоты так же, как и все, надеются на поддержку государства. Как сейчас обстоят дела у парикмахеров, косметологов и мастеров маникюра? 

Парикмахер Янис Раубенс, несмотря на то, что количество клиентов стало меньше примерно в половину, на работу ходит каждый день. 

Собственная парикмахерская является его единственным источником дохода, потому работа продолжается в обычном режиме при соблюдении всех мер предосторожности, рассказал программе 900 sekundes  парикмахер.

После объявления чрезвычайной ситуации, многие салоны красоты уже закрыты. Парикмахер из Юрмалы Вия Круминя находится в принудительном отпуске уже неделю. Салон закрыли, поскольку клиенты больше не приходят: "Один клиент в день - это уже не работа. Многие остались дома. И тогда было сказано, что на работу едут только те мастера, которые едут на личном транспорте. И те люди, которые использовали общественный транспорт - просто не могли добраться до своего салона". 

В индустрии красоты зарегистрировано 1542 предприятия и 4334 физических лица. Большая часть связана с потоком туризма и они закрылись параллельно с гостиницами, SPA-центрами, а теперь и торговыми центрами на выходные. 

Видео: Сюжет 900 sekundes

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