Пн, 30.03.2020
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Трамп отказался платить за охрану Меган и Гарри. Они этого и не просили

ФОТО: Reuters/ScanPix

Дональд Трамп объявил, что США не будет оплачивать расходы на безопасность принца Гарри и Меган Маркл. Об этом президент США сообщил в своём Twitter.

"Я — большой друг и поклонник королевы Елизаветы II и всей Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, которые покинули Великобританию, будут жить в Канаде. Теперь они переехали из Канады в США. Тем не менее США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они сами должны платить!" — написал американский лидер.

Позднее представитель пары сообщил, что они и не думали просить помощи у Вашингтона, а вопросы безопасности уже решен с помощью личных средств. 

Герцоги Сассекские переехали из Канады в США 27 марта. Они прилетели в Лос-Анджелес на частном самолёте ещё до закрытия границ между Канадой и США. Супруги планирует обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда. Там проживают мать Маркл, а также её близкие. 

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.

Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.

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