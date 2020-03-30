Трамп отказался платить за охрану Меган и Гарри. Они этого и не просили

"Я — большой друг и поклонник королевы Елизаветы II и всей Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, которые покинули Великобританию, будут жить в Канаде. Теперь они переехали из Канады в США. Тем не менее США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они сами должны платить!" — написал американский лидер.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Позднее представитель пары сообщил, что они и не думали просить помощи у Вашингтона, а вопросы безопасности уже решен с помощью личных средств.

Герцоги Сассекские переехали из Канады в США 27 марта. Они прилетели в Лос-Анджелес на частном самолёте ещё до закрытия границ между Канадой и США. Супруги планирует обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда. Там проживают мать Маркл, а также её близкие.

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.