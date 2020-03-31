Питер Фальк: Лишиться глаза, сыграть 109 ролей, стать сыщиком Коломбо и получить памятник
Американский актер, продюсер, режиссер и сценарист Питер Фальк (Peter Falk) был удивительным человеком, который запомнился зрителям гениальной ролью детектива Коломбо.
Питер Фальк родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Мать будущего актера была бухгалтером, а отец - владельцем галантерейного магазина. Они были иммигрантами из Российской империи 1890-х годов.
Актер прожил непростую жизнь. Еще в трехлетнем возрасте он потерял правый глаз. Его удалили хирурги, так как обнаружили злокачественное новообразование - ретинобластому. В результате чего Фальк носил стеклянный глаз.
Инвалидность не помешала ему активно заниматься спортом.
"Помню, судья отправил меня в аут на третьей базе, а я был уверен, что успел до нее добежать. Я был так зол, что вытащил свой стеклянный глаз и протянул ему со словами: "Попробуйте это". Я так смеялся, вы не поверите", - цитировало актера издание Cigar Aficionado в 1997 году.
Если говорить о его профессиональных качествах, то Питер определенно вошел в историю кинематографа.
Фальк был дважды номинирован на премию "Оскар" и 12 раз - на "Эмми". Последнюю он получал целых пять раз. В 10 номинациях на "Золотой глобус" Питер победил всего один раз.
Всего в профессиональном списке артиста роли в 109 художественных картинах и телесериалах.
Среди них такие фильмы, как "Большие гонки", "Сумеречная зона", "Пригошня чудес", "Неприкасаемые", "Мужья", "Ужин с убийством" и многие другие.
Но, конечно, самой известной ролью Фалька была роль лейтенанта Коломбо.
Детективный сериал "Коломбо" рассказывает о приключениях главного героя - детектива отдела по расследованию убийств, лейтенанта полиции Лос-Анджелеса Коломбо.
Питер Фальк играл Коломбо на протяжении десяти сезонов - с 1968 по 2003 год. Два эпизода он режессировал сам ("Этюд в черном" и "План убийства").
Сериал был уникален тем, что представлял собой "перевернутый детектив". Зрители с самого начала знали, кто убийца. На протяжении всей серии преступник скрывал свои следы, а Коломбо пытался разгадать его личность.
Злодей в этом сериале всегда был невероятно умен и считал, что он продумал все до мельчайших подробностей. Преступник верил, что спланировал "идеальное убийство". Эпизод превращался в увлекательную головоломку, в которую вовлекался зритель.
Создатели сериала хотели добавить в него больше жестоких сцен, но Фальк был категорически против.
Кроме того, Питер воплощал на экране не совсем такого героя, которого ожидали увидеть зрители.
Это не был крутой парень из убойного отдела или интеллектуал а-ля Шерлок Холмс - это был самый обыкновенный человек, которых мы встречаем ежедневно.
Лейтенант Коломбо всегда появлялся в мешковатом бежевом пальто, курил сигару, ездил на старом автомобиле, любил свою собаку и беспокоился за супругу и ребенка. Но зрители его невероятно полюбили!
Экранные соперники Коломбо не сразу принимали его всерьез. Они считали его неким простачком, но лейтенант всегда был въедлив, наблюдателен, умен и умел разбираться в человеческой психологии.
Создатели сериала дают мало информации о Коломбо. Известно, что он имеет итальянские корни, а потому хорошо готовит итальянские блюда и говорит на итальянском языке. До переезда в Лос-Анджелес сыщик служил в полиции Нью-Йорка.
Любопытный факт: лейтенант Коломбо боится высоты.
Питер Фальк хотел сделать этот персонаж идеальным. Он был абсолютным перфекционистом. Коллеги по съемочной площадке вспоминали, что с ним было тяжело работать - актер был невероятно требователен. Однажды он даже покинул сериал, но вернулся к роли спустя 12 лет.
За роль лейтенанта Коломбо Питер Фальк получил премию "Золотой глобус" как актер, сыгравший лучшую мужскую роль на ТВ.
Газета The Wall Street Journal в 2011 году приводило слова Стивена Спилберга о Фальке: "Еще когда в юности я работал в театре, очень многое об актерском искусстве я получил именно от него".
Питер Фальк ушел из жизни в 2011 году в своем доме в Беверли-Хиллз в результате остановки сердца. Известно, что у артиста была пневмония и прогрессирующая болезнь Альцгеймера.
Персонаж, воплощенный Фальком, так понравился людям, что в Будапеште поставили памятник актеру в образе лейтенанта Коломбо с собакой.