Питер Фальк: Лишиться глаза, сыграть 109 ролей, стать сыщиком Коломбо и получить памятник

Питер Фальк родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Мать будущего актера была бухгалтером, а отец - владельцем галантерейного магазина. Они были иммигрантами из Российской империи 1890-х годов.

Актер прожил непростую жизнь. Еще в трехлетнем возрасте он потерял правый глаз. Его удалили хирурги, так как обнаружили злокачественное новообразование - ретинобластому. В результате чего Фальк носил стеклянный глаз.

Инвалидность не помешала ему активно заниматься спортом.

"Помню, судья отправил меня в аут на третьей базе, а я был уверен, что успел до нее добежать. Я был так зол, что вытащил свой стеклянный глаз и протянул ему со словами: "Попробуйте это". Я так смеялся, вы не поверите", - цитировало актера издание Cigar Aficionado в 1997 году.

Если говорить о его профессиональных качествах, то Питер определенно вошел в историю кинематографа.

Фальк был дважды номинирован на премию "Оскар" и 12 раз - на "Эмми". Последнюю он получал целых пять раз. В 10 номинациях на "Золотой глобус" Питер победил всего один раз.

Всего в профессиональном списке артиста роли в 109 художественных картинах и телесериалах.

Среди них такие фильмы, как "Большие гонки", "Сумеречная зона", "Пригошня чудес", "Неприкасаемые", "Мужья", "Ужин с убийством" и многие другие.

Но, конечно, самой известной ролью Фалька была роль лейтенанта Коломбо.

Детективный сериал "Коломбо" рассказывает о приключениях главного героя - детектива отдела по расследованию убийств, лейтенанта полиции Лос-Анджелеса Коломбо.

Питер Фальк играл Коломбо на протяжении десяти сезонов - с 1968 по 2003 год. Два эпизода он режессировал сам ("Этюд в черном" и "План убийства").

Сериал был уникален тем, что представлял собой "перевернутый детектив". Зрители с самого начала знали, кто убийца. На протяжении всей серии преступник скрывал свои следы, а Коломбо пытался разгадать его личность.

Злодей в этом сериале всегда был невероятно умен и считал, что он продумал все до мельчайших подробностей. Преступник верил, что спланировал "идеальное убийство". Эпизод превращался в увлекательную головоломку, в которую вовлекался зритель.

Создатели сериала хотели добавить в него больше жестоких сцен, но Фальк был категорически против.