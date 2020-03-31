Шуплинска не исключает, что в этом учебном году школы уже не вернутся к очному обучению

Очевидно, что режим дистанционного обучения в общеобразовательных и профессиональных школах затянется, и не исключено, что очное обучение в этом учебном году не возобновится, а часть школьников не будет сдавать централизованные экзамены, сказала в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр образования и науки Илга Шуплинска.
По словам министра, пока довольно сложно прогнозировать, как будут проходить централизованные экзамены в этом году, но на следующей неделе Министерство образования и науки начнет рассматривать этот вопрос. "На следующей неделе мы планируем более точно наметить, у кого будут централизованные экзамены, а где мы можем обойтись годовой оценкой", - сказала министр.
Шуплинска сообщила, что рассматривается несколько вариантов, как решить проблему окончания учебного года и централизованных экзаменов. На Мальте, например, занятия в этом году отменены полностью и все школьники начиная с 6-го класса оставлены "на второй год". По слова министра, Латвия к такому способу прибегать, безусловно, не хотела бы.
"Мы очень надеемся, что дистанционный учебный процесс позволит завершить учебный год, а потом мы посмотрим, необходимы ли тем школьникам, которые поступают в вузы, экзамены в школах, или это возможно уже в вузах. Мы ищем варианты, и думаю, что нам не грозит ни продление учебного года, ни очень жесткие санкции из-за кризисной ситуации", - сказала министр.