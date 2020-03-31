Шуплинска не исключает, что в этом учебном году школы уже не вернутся к очному обучению

По словам министра, пока довольно сложно прогнозировать, как будут проходить централизованные экзамены в этом году, но на следующей неделе Министерство образования и науки начнет рассматривать этот вопрос. "На следующей неделе мы планируем более точно наметить, у кого будут централизованные экзамены, а где мы можем обойтись годовой оценкой", - сказала министр.

Шуплинска сообщила, что рассматривается несколько вариантов, как решить проблему окончания учебного года и централизованных экзаменов. На Мальте, например, занятия в этом году отменены полностью и все школьники начиная с 6-го класса оставлены "на второй год". По слова министра, Латвия к такому способу прибегать, безусловно, не хотела бы.