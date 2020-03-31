"Вы больше не увидите нас здесь": Меган Маркл и принц Гарри попрощались с подписчиками

До этого момента, на официальным аккаунтом @sussexroyal в Instagram появлялись свежие сообщения о звездной паре, но теперь они попрощались с подписчиками.

"Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится", - значилось в тексте.

В прощальной публикации Меган и Гарри поблагодарили сообщество за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее.

"Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами", - написали они.