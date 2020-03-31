Вт, 31.03.2020
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"Вы больше не увидите нас здесь": Меган Маркл и принц Гарри попрощались с подписчиками

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: SIMON DAWSON / REUTERS/Scanpix

Со вторника, 31 марта, Меган Маркл и принц Гарри официально перестают выполнять обязанности членов британской королевской семьи. В связи с этим, супруги сообщили, что перестают пользоваться официальным королевским аккаунтом в Instagram. 

До этого момента, на официальным аккаунтом @sussexroyal в Instagram появлялись свежие сообщения о звездной паре, но теперь они попрощались с подписчиками. 

 "Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится", - значилось в тексте.

В прощальной публикации Меган и Гарри поблагодарили сообщество за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее.

"Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами", - написали они. 

Официальный представитель герцог и герцогини Сассекских также подтвердил, что они больше не будут публиковать посты в Instagram на странице @sussexroyal, а также перестанет обновляться веб-сайт SussexRoyal.com. 

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