Covid-19 подтвержден у врача, который вместе с Путиным навещал больных

Главный врач Комунарки Денис Проценко 24 марта показал больницу Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, что широко освящалось в СМИ.

Медики больницы подтвердили, что у Проценко диагностирован коронавирус, его состояние удовлетворительно и он находится в Комунарке.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что опасений в связи с контактированием врача с Путиным быть не должною

"Путин регулярно проверяется. Все нормально", - сообщил Песков.

Согласно официальным данным, в России вирусом Covid-19 заразились 2337 человек, 17 из которых умерли.