Covid-19 подтвержден у врача, который вместе с Путиным навещал больных

В России новый коронавирус подтвержден у главного врача больницы, который на прошлой неделе вместе с президентом Владимиром Путиным в инфектологической больнице навещал больных.
Главный врач Комунарки Денис Проценко 24 марта показал больницу Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, что широко освящалось в СМИ.
Медики больницы подтвердили, что у Проценко диагностирован коронавирус, его состояние удовлетворительно и он находится в Комунарке.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что опасений в связи с контактированием врача с Путиным быть не должною
"Путин регулярно проверяется. Все нормально", - сообщил Песков.
Согласно официальным данным, в России вирусом Covid-19 заразились 2337 человек, 17 из которых умерли.
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