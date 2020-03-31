Вт, 31.03.2020
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Covid-19 подтвержден у врача, который вместе с Путиным навещал больных

ФОТО: EPA/Scanpix

В России новый коронавирус подтвержден у главного врача больницы, который на прошлой неделе вместе с президентом Владимиром Путиным в инфектологической больнице навещал больных.

Главный врач Комунарки Денис Проценко 24 марта показал больницу Путину и мэру Москвы Сергею Собянину, что широко освящалось в СМИ.

Медики больницы подтвердили, что у Проценко диагностирован коронавирус, его состояние удовлетворительно и он находится в Комунарке.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что опасений в связи с контактированием врача с Путиным быть не должною

"Путин регулярно проверяется. Все нормально", - сообщил Песков.

Согласно официальным данным, в России вирусом Covid-19 заразились 2337 человек, 17 из которых умерли.

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