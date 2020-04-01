"Мы не Китай, у нас ничего нет"

Мы попросили врачей написать нам, готовы ли российские больницы к пику эпидемии Covid-19. Вот что они рассказывают.
25 марта Владимир Путин выступил с телеобращением к нации в связи с пандемией коронавируса. В этом обращении он отдельно упомянул врачей: "Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд". За неделю до этого Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". В нем перечислялись конкретные меры, которые должны были обеспечить руководители облздравов и клиник по всей стране. Среди прочего — обеспечить готовность к приему пациентов с симптомами ОРВИ и возможность сразу взять у них анализы на наличие коронавирусной инфекции, а также снабдить всех работников средствами индивидуальной защиты и расходными материалами для лабораторных исследований. Медицинские профосмотры и диспансеризации предписали приостановить, а также рассмотреть возможность переноса плановой помощи, в том числе в стационарах.
"Медуза", в свою очередь, выступила с собственным обращением к медикам, попросив их рассказать о реальной ситуации в больницах на фоне пандемии: увеличилась ли нагрузка, чего не хватает врачам и так далее. К 31 марта мы получили более 500 сообщений от сотрудников медицинских учреждений в разных регионах страны: от Москвы и Петербурга до Удмуртии и Хабаровска.
"Медуза" связалась более чем с 30 медиками, которые оставили нам свои контактные данные. Среди них есть как врачи, в том числе инфекционисты, так и средний медицинский персонал. Большинство из них рассказали о серьезных проблемах, с которыми столкнулась российская система здравоохранения, но попросили об анонимности, опасаясь, что их могут уволить. В распоряжении редакции есть имена и должности спикеров и другие подтверждения их занятости в системе здравоохранения — например, большинство из них предоставили "Медузе" фотографии своих служебных документов.
Врачам не хватает масок и других средств защиты. Их приходится делать или покупать самим
Чаще всего врачи жаловались именно на нехватку или полное отсутствие средств индивидуальной защиты. В больницах не хватает масок, перчаток, антисептиков. Медсестра из Екатеринбурга Кристина (имя изменено по ее просьбе) рассказала "Медузе", что руководство ее больницы приказало сотрудникам самим шить маски из марли — под угрозой увольнения.
""Мы не Китай, у нас ничего нет", — вот что мне говорят начальники", — добавила Кристина.
О такой же ситуации с масками "Медузе" рассказали медики из Москвы, Петербурга, Ленинградской области и других регионов. Зачастую медсестры и даже врачи вынуждены шить или покупать маски на свои деньги. "Респираторами нас не обеспечили. Повезло, что незадолго до начала пандемии мы за свои деньги купили себе респираторы с целью защиты от туберкулеза", — рассказал Иван, работающий в больнице в Ставропольском крае.
Не хватает и специальных защитных костюмов для работы с пациентами, у которых наблюдаются симптомы новой коронавирусной инфекции. Большинство медиков подчеркнули, что в их больницах таких костюмов просто нет. "У нас обычные стерильные халаты и простые маски. Остальное мы видим только по телевизору. Нет ничего, что должно быть.
На самом местном уровне в больницах получается так, что врачи надевают просто то, что есть", — добавляет медик Татьяна из Тюменской области.
Часть сотрудников, работающих в больницах, где лежат россияне с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, рассказали, что костюмы и маски у них есть, но персонал все равно находится в зоне риска из-за их низкого качества. "Маски не прилегают к лицу и не закрывают его полностью", — пишет Артем, работающий в больнице в Тульской области.
Врачи также рассказали, что просто закупить маски и другие средства защиты не получается из-за ограниченности бюджетов больниц и резкого повышения цен в связи с дефицитом. В итоге главные врачи просят работников экономить маски и менять их реже положенных двух часов. Дезинфицировать маски врачи тоже чаще всего вынуждены сами. Некоторые вынужденно носят одну маску по несколько дней.
Во многих больницах нет тестов на коронавирус для пациентов. Врачей тоже почти не тестируют
Врачи из большинства больниц, где уже сталкивались с коронавирусными пациентами, рассказали «Медузе», что никаких специальных мер защиты не предпринимается, пока анализ не подтвердит коронавирус: предварительно врачи осматривают пациентов с температурой и другими симптомами в обычных марлевых повязках.
В аналогичной ситуации находятся и другие пациенты. "В инфекционном корпусе лежат только подтвержденные случаи коронавируса. Пациенты с вирусными пневмониями, атипичными пневмониями и ОРВИ, у которых нет в анамнезе поездок в зарубежные страны, лежат в основном в терапевтическом корпусе до тех пор, пока не подтвердится коронавирусная инфекция", — рассказал Артем, работающий в одной из тульских больниц.
При этом после таких контактов врачей и других пациентов часто никто не изолирует. "Врачей и персонал не проверяют, пока нет симптомов", — сообщает Дмитрий, работающий в одной из московских больниц. Зато во многих больницах у сотрудников теперь измеряют температуру на входе, а визиты родственников к пациентам — даже новорожденным детям — запрещены.
Медики отмечают, что такая ситуация вызвана нехваткой персонала и дефицитом самих экспресс-тестов — в большинстве региональных больниц их просто нет. Татьяна из Тюменской области рассказала "Медузе", что врачи из ее больницы могут взять только мазки, но на анализ их нужно отправлять в Тюмень. "Их не сразу отправляют в город, потом их увозят, но никому не известно, через сколько дней делают анализы. Нам приходится отпускать пациентов с карантина без результатов анализов по истечении 14 дней", — добавила она.
Протестировать себя удается медикам, которые непосредственно занимаются тестами. Но и они сталкиваются с нехваткой защитных средств. Биолог Иван (имя изменено), работающий в одной из московских лабораторий, рассказал, что на прошлой неделе сотрудникам объявили, что в лабораторию будут поступать анализы на коронавирус.
"Поначалу из средств индивидуальной защиты были стандартные одноразовые хирургические комплекты (тканевые бахилы, халат, шапочка, маска) и перчатки. Этот набор вполне годен для выделения из обычного биологического материала. Но шея, глаза, нижняя часть ног не защищены. В короткие сроки начальство достало одноразовые комбинезоны с капюшоном, очки и пластиковые щиты для защиты лица. Пока этого хватает, но все закупается за счет организации. Эти расходы не были заложены в бюджет, и через некоторое время может создаться дефицит средств на покупку оборудования, расходников и прочего", — говорит Иван.
Кроме того, примерно треть сотрудников из-за поступления потенциально зараженных образцов взяла отпуск без содержания, говорит Иван. Еще треть согласилась работать с такими образцами. На оставшихся сотрудников возложена вся обычная работа лаборатории. Теперь биологи работают без выходных как минимум по 13 часов в день.
Нагрузка на многих медиков серьезно возросла. Отчасти из-за паникующих людей
Есть проблемы, связанные с плановым приемом. Во многих больницах его не сократили, сообщили "Медузе" сразу несколько врачей из разных регионов. Из-за этого нагрузка на медработников серьезно выросла. Сотрудник частной стоматологической клиники в одном из регионов России рассказал, что плановый прием у них не только оставили, но и стали оформлять каждый случай как "острую боль", чтобы не лишаться пациентов. Еще один медик сообщил, что в его медучреждении профосмотры и диспансеризации отменили только формально, а на самом деле к кабинетам стоят "очереди по 80–90 человек".
В свою очередь сразу несколько работников скорой помощи сообщили "Медузе" о резком росте вызовов и большом количестве "нервных звонков" — от пациентов с ОРВИ, психогенным кашлем, психическими обострениями и так далее. Все, кто раньше приходили с неявными симптомами в поликлиники к участковым врачам, теперь сразу обращаются в скорую и просят сделать им тест на коронавирус на дому.
Зато работники травмпунктов отмечают, что у них нагрузка, напротив, упала: люди стали реже выходить из домов и, соответственно, реже травмироваться.
Часть медиков отмечают, что пока их больницы «справляются» и серьезного повышения нагрузки они не замечают. Чаще всего эту ситуацию связывают с тем, что пик эпидемии еще не наступил. Врач-невролог Дмитрий (имя изменено), работающий в Новокузнецке, рассказал, что в его больнице отменили плановый прием и нагрузка осталась на прежнем уровне: "Очень много обращений, люди паникуют, также очень сильно загружена скорая помощь".
В больницах большая нехватка кадров. Врачей готовят в "запас" — они должны будут помогать инфекционистам и терапевтам
Медики рассказали "Медузе", что многие медсестры и санитарки работают на полторы — две ставки. Врачей вызывают из отпусков или не отпускают в них. Кроме того, во многих больницах сейчас открываются отдельные корпуса и отделения под потенциальных коронавирусных пациентов, но штат клиник не пополняется. А значит, нагрузка на сотрудников дополнительно возрастает.
Врач-невролог Дмитрий (имя изменено), работающий в Новокузнецке, в разговоре с "Медузой" подчеркнул, что и без коронавируса нагрузка на врачей была высокой из-за нехватки среднего и младшего медперсонала: "После того прекрасного финта ушами у нашего правительства, благодаря которому наших санитарочек перевели в разряд уборщиков, чтобы не платить деньги, а они выполняют большой кластер работы. Они просто не пойдут в очаг [инфекции] работать. И правильно сделают. Отделение — это единый механизм. Врач может выполнить всю работу за медсестру, медсестра — за санитарку. И мы так и будем делать. Но получится ли из этого то, что хотим мы увидеть, — отлаженный механизм, который, как зонтик, прикрыл общество? Вряд ли. У нас сейчас ходит небольшой афоризм:
"Чем отличается герой от ветерана? Второй будет с грустью вспоминать первого, выпивая за его упокой"".
Медики из большинства регионов сообщили "Медузе", что сейчас в больницах формируется резерв из врачей других направлений, которые на пике эпидемии будут помогать инфекционистам, терапевтам и пульмонологам. А ординаторы московских больниц говорят, что им предложили полноценную работу в инфекционных отделениях: анестезиологами-реаниматологами, пульмонологами, терапевтами и инфекционистами. "У нас было собрание, и сказали, что отправят работать. И намекнули, что если не согласимся, то это все равно будет, но уже бесплатно и как практика", — рассказал один из ординаторов.
Часть медиков подчеркивают: в некоторых больницах ситуация настолько плохая, что на пике эпидемии для тяжелых пациентов "не будет принципиальной разницы", где лечиться — дома или в больнице.
В целом большинство врачей отмечают, что на фоне эпидемии коронавируса обостряются все проблемы российской медицины. "Надо вспомнить, что происходило с медициной в течение последних нескольких лет. Первое — это упадок мотивации, как материальной, так и социальной (ну не любит народ медиков, такое чувство, что мы виноваты в развале всего и вся). Второе — отсутствие доверия к администрации. Мы привыкли все вопросы сами решать в большинстве случаев, привыкли ко лжи о повышении зарплат, покупке оборудования. А также тотальный дефицит всего и вся — начиная с лекарств и оборудования, заканчивая персоналом", — заявил в разговоре с "Медузой" врач-невролог Дмитрий из Новокузнецка.
Павел Мерзликин, Алексей Яблоков