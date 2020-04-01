"Мы не Китай, у нас ничего нет"

На самом местном уровне в больницах получается так, что врачи надевают просто то, что есть", — добавляет медик Татьяна из Тюменской области.

Часть сотрудников, работающих в больницах, где лежат россияне с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, рассказали, что костюмы и маски у них есть, но персонал все равно находится в зоне риска из-за их низкого качества. "Маски не прилегают к лицу и не закрывают его полностью", — пишет Артем, работающий в больнице в Тульской области.

Врачи также рассказали, что просто закупить маски и другие средства защиты не получается из-за ограниченности бюджетов больниц и резкого повышения цен в связи с дефицитом. В итоге главные врачи просят работников экономить маски и менять их реже положенных двух часов. Дезинфицировать маски врачи тоже чаще всего вынуждены сами. Некоторые вынужденно носят одну маску по несколько дней.

Во многих больницах нет тестов на коронавирус для пациентов. Врачей тоже почти не тестируют

Врачи из большинства больниц, где уже сталкивались с коронавирусными пациентами, рассказали «Медузе», что никаких специальных мер защиты не предпринимается, пока анализ не подтвердит коронавирус: предварительно врачи осматривают пациентов с температурой и другими симптомами в обычных марлевых повязках.

В аналогичной ситуации находятся и другие пациенты. "В инфекционном корпусе лежат только подтвержденные случаи коронавируса. Пациенты с вирусными пневмониями, атипичными пневмониями и ОРВИ, у которых нет в анамнезе поездок в зарубежные страны, лежат в основном в терапевтическом корпусе до тех пор, пока не подтвердится коронавирусная инфекция", — рассказал Артем, работающий в одной из тульских больниц.

При этом после таких контактов врачей и других пациентов часто никто не изолирует. "Врачей и персонал не проверяют, пока нет симптомов", — сообщает Дмитрий, работающий в одной из московских больниц. Зато во многих больницах у сотрудников теперь измеряют температуру на входе, а визиты родственников к пациентам — даже новорожденным детям — запрещены.

Медики отмечают, что такая ситуация вызвана нехваткой персонала и дефицитом самих экспресс-тестов — в большинстве региональных больниц их просто нет. Татьяна из Тюменской области рассказала "Медузе", что врачи из ее больницы могут взять только мазки, но на анализ их нужно отправлять в Тюмень. "Их не сразу отправляют в город, потом их увозят, но никому не известно, через сколько дней делают анализы. Нам приходится отпускать пациентов с карантина без результатов анализов по истечении 14 дней", — добавила она.

Протестировать себя удается медикам, которые непосредственно занимаются тестами. Но и они сталкиваются с нехваткой защитных средств. Биолог Иван (имя изменено), работающий в одной из московских лабораторий, рассказал, что на прошлой неделе сотрудникам объявили, что в лабораторию будут поступать анализы на коронавирус.