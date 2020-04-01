Простые советы: как пойти в магазин и не заболеть Covid-19

В наши дни большинство людей в Латвии, а также в мире покидают свои дома только в особых случаях. Тем не менее, трудно не выходить из дома чаще, чем раз в неделю - главная причина, по которой вам нужно выходить из дома - это покупка еды и других продуктов первой необходимости. Магазины и общественный транспорт могут стать местами распространения вируса.

Прежде всего, кто-то может быть носителем вируса и может передать вирус другому человеку в магазине или в транспорте. Во-вторых, вы можете заразиться вирусом, принесенным другим человеком во время совершения покупок. Чтобы максимально избежать такого сценария, рекомендуется дистанцироваться, не трогать товары, которые вы не собираетесь покупать, дезинфицировать руки и надевать защитную маску.

Возвращаясь домой, следует соблюдать некоторые меры предосторожности и выполнять ежедневные действия в определенном порядке:

Продезинфицируйте руки перед входом в дом

Помните, что когда вы находитесь вне дома, чаще всего на ваших руках находятся вредные бактерии и вирусные патогены. Старайтесь не касаться лица и, если возможно, дезинфицируйте руки средством, чтобы предотвратить попадание болезнетворных микроорганизмов на руль машины и дверные ручки.

Положите сумки на пол, повесьте сумку и ключи

Шоппинг требует осторожности. Вирусные патогенные микроорганизмы могут выживать на поверхности в течение нескольких часов, поэтому не кладите мешки на стол или стулья, а на пол. Патогенные микроорганизмы могут также оказаться на сумочках и ключах, поэтому лучше оставить эти предметы на вешалке и, если возможно, очистить их дезинфицирующими салфетками. Даже если вирусные патогены окажутся в сумке или на сумке, они соприкоснутся с областями, с которыми ваши домашние соприкасаются минимально.

Снимите обувь

Обувь - магнит для бактерий и вирусов, поэтому не стоит прыгать с грязными ботинками по всей квартире, чтобы занести продукты на кухню.

Снимайте ботинки у двери - в идеале, если вы живете в частном доме, оставьте их проветриться на крыльце, а затем положите их в шкаф для обуви или полку.

Вымойте руки перед тем, как разложить продукты

Идите в ванную или туалет и тщательно вымойте руки с мылом и водой. Как только это будет сделано, вы можете начать складывать продукты в холодильник или кухонные шкафы.

При необходимости помойте отдельные продукты и снова вымойте руки

Помните, что упаковка продукта также может содержать вирусные патогены, такие как консервы, сухие завтраки или пластиковые бутылки. После размещения продуктов микроорганизмы могут попасть на руки, кухонные поверхности и одежду.