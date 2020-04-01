Bloomberg: Разведка США установила, что Китай скрыл настоящий масштаб пандемии

Информация была передана в Белый дом на прошлой неделе, о чем изданию Bloomberg сообщили три источника в правительстве США, которые пожелали остаться анонимными.

Информаторы издания не предоставили более подробные сведения, однако указали на главный вывод - данные о заболевших и скончавшихся от Covid-19 намеренно искажены.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей.

До сих пор страна сообщала о 82 000 случаев заражения и 3300 скончавшихся из-за Covid-19.

Однако когда вспышка заражения началась в Италии и США, эти страны быстро перегнали Китай по всем показателям.

Несмотря на то, что Китай соблюдал строгий карантин, опыт других стран вызывает скепсис относительно реальности официальных показателей, которые предоставляет эта страна. Кроме того, Китай несколько раз менял методологию подсчета количества зараженных.

"Медицинское сообщество интерпретировало китайские данные таким образом: ситуация в Китае серьезная, но мы ожидали значительно больших потерь. На фоне того, что мы видим в Италии и Испании, я полагаю, что мы так и не получили значительную часть данных из Китая", - считает Дебора Брикс, координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Bloomberg отмечает, что сомнениям в подлинности подвергались также подсчеты случаев коронавируса в Иране, России и Индонезии. В КНДР власти не сообщили ни об одном случае коронавируса.