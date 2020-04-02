Чт, 2.04.2020
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Вероника Рутковска, журналист TVNET

В Литве скончался еще один пациент с Covid-19, всего в стране - девять смертей

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В литовском городе Укмерге скончался еще один зараженный новым коронавирусом, общее число жертв Covid-19 в стране выросло до девяти.

Эту информацию BNS в четверг подтвердила глава вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Литвы Роланда Лингене.

"У нас есть информация об еще одном случае смерти от инфекции "Covid-19".

Человек умер дома, анализ был сделан посмертно.

Согласно предварительной информации, он не был госпитализирован в больнице этого города, но в марте в этой больнице находилась его родственница", - сказала Лингене. По ее словам, скончавшийся человек принадлежал к группе риска, был пожилого возраста.

В целом в Литве скончались девять лиц, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, шесть скончавшихся - из города Укмерге.

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