В Литве скончался еще один пациент с Covid-19, всего в стране - девять смертей

Эту информацию BNS в четверг подтвердила глава вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Литвы Роланда Лингене.

"У нас есть информация об еще одном случае смерти от инфекции "Covid-19".

Человек умер дома, анализ был сделан посмертно.

Согласно предварительной информации, он не был госпитализирован в больнице этого города, но в марте в этой больнице находилась его родственница", - сказала Лингене. По ее словам, скончавшийся человек принадлежал к группе риска, был пожилого возраста.

В целом в Литве скончались девять лиц, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, шесть скончавшихся - из города Укмерге.