Во время Первой мировой войны сотни молодых женщин ежедневно отправлялись на работу на часовые фабрики, где занимались тем, что окрашивали циферблаты часов для военных светящейся краской, содержащей радий. Когда работницы, которые в конце смены буквально светились в темноте, стали умирать от чудовищных проблем со здоровьем, началась одна из самых значимых битв за права рабочих в мировой истории, пишет портал Buzzfeed.

Девушки-призраки

10 апреля 1917 года 18-летняя Грейс Фрайер поступила на работу на часовую фабрику US Radium Corporation (USRC) в штате Нью-Джерси в качестве "раскрашивателя циферблатов". За четыре дня до этого два брата Грейс ушли на фронт, и девушка тоже хотела внести свой вклад - сделать что-то, чтобы помочь своей семье и стране в тяжелое военное время. Однако

она и предположить не могла, что эта работа не только полностью изменит ее жизнь, но и окажет колоссальное влияние на борьбу трудящихся всего мира за свои права.

Во время войны сотни женщин - представительниц рабочего класса - отправились на фабрику, где их основной задачей было окрашивать детали часов и военную технику радием - элементом, который открыла Мария Кюри менее чем за 20 лет до этого. Данная работа считалась престижной, своего рода "элитной" для бедных слоев населения - за нее платили в три раза больше, чем обычному заводскому рабочему, и "счастливчики", которых туда принимали, были одними из самых богатых в своем социальном классе. Многим женщинам поначалу казалось, что это профессия мечты.

Особенно ценились на этом производстве подростки - их маленькие, нежные руки идеально подходили для столь деликантной работы. А многие работницы испытывали искушение воспользоваться эффектом столь загадочного химического элемента - девушки, которые буквально светились после смены, часто надевали свои лучшие платья и просто сияли на вечерних балах, а также особенно ослепительно улыбались благодаря радиевой краске.

Грейс и ее коллеги проводили весь рабочий день, смыкая губами тонкий кончик кисточки, чтобы линии получались более тонкими и изящными. С каждым таким движением в их организм попадал яд.

Правда и ложь

"Сначала мы поинтересовались, не опасно ли это. Однако менеджер убедил нас в том, что повода для беспокойства нет", - сказала позднее в интервьюю Мэйя Куберли, которая обучала юную Грейс Фрайер.

Это была ложь. С момента открытия данного химического элемента стало ясно, что он вреден для здоровья человека - Мария Кюри отметила в своих записях, что она страдала от ожогов, вызванных радиацией после контакта с ним. Многие люди погибли от такого контакта еще задолго до того, как радий был использован в промышленных целях. Рабочие, которые производили краску из него, ходили в свинцовых фартуках, чтобы избежать прямого контакта химического элемента с плотью. Тем же, кто раскрашивал циферблаты часов, никто ни слова не сказал о необходимых мерах защиты.

Почему? Примерно в то же время производители радия распространили новость о том, что небольшое количество этого химического вещества даже полезно - радий был добавлен в "тоники для здоровья", зубную пасту, косметику и даже в молочные продукты.

Разумеется, исследования по "оздоровлению" проводились теми же компаниями, которые производили эти чудо-продукты.

В 1922 году коллега Грейс по имени Молли Мэггиа ушла с работы из-за плохого самочувствия. Девушка не могла понять, что с ней происходит. У нее разболелся зуб, и она отправилась к стоматологу. Удалив зуб, врач увидел, что в десне все гноится, воспаляется и не заживает. Далее последовало еще несколько удалений зубов.

Затем Молли начала испытывать боль в суставах, а позже стала передвигаться с трудом. Врачи решили, что это ревматизм, и отправили ее домой, прописав аспирин.

Молли распадалась на части. И не она одна. К этому времени Грейс тоже начала испытывать боли в лице и суставах. То же самое чувствовали и другие девушки…

К 12 сентября 1922 года странная инфекция у Молли перешла на глотку. К вечеру горлом пошла кровь, и девушка умерла.

В заключении врачи написали, что смерть наступила в результате сифилиса. Позже фабрика, на которой работала девушка, использовала это заключение против нее в суде.

Вслед за Молли в могилу последовали другие девушки. Одна за другой…

Укрывательство и борьба за права

Руководство USRC в течение двух лет отрицало какую-либо вину в гибели девушек. В 1924 году эксперты решили провести независимое исследование и пришли к выводу, что связь между радием и смертью девушек есть. Президент компании свою вину продолжал отрицать. Более того, он вложил немало сил и средств для проведения новых исследований. Он хотел во что бы то ни стало доказать свою непричастность.

В 1925 году врач Харрисон Мартленд доказал, что именно радий погубил девушек. Кроме того, он объяснил, что именно происходило в их телах. Когда-то Пьер Кюри написал, что опасно находиться в комнате, где присутствует килограмм радия. Он может не только сжечь кожу и глаза человека, но и убить его. Доктор Мартленд доказал, что

попадание даже крошечного количества радия внутрь организма в тысячу раз хуже. И если он попадает в организм, то избавиться от него невозможно.

Ситуацию усугублял тот факт, что USRC подкупила медицинские корпорации, и они твердо защищали позицию компании.

Два года понадобилось Грейс Фрайер, чтобы найти адвоката. Многие отказывали ей, опасаясь вступать в борьбу с крупной компанией, на защиту которой встало множество сильных мира сего.

В 1927 году Рэймонд Берри взялся за дело Грейс и еще четырех ее коллег.

Время бежало неумолимо, а девушкам сообщили, что они проживут от силы 4 месяца… Но дело пошло, и это самое главное.

Дело радиевых девушек было на первых полосах всех американских газет, и население США было шокировано прочитанным.

На первом заседании суда девушки были настолько слабы, что не смогли поднять руки, когда судья спросил их, готовы ли они говорить только правду. Второе заседание было отложено из-за того, что главные свидетели со стороны фабрики отдыхали в Европе. Затем руководство решило, что скоро девушки умрут сами по себе, и выплатило им компенсацию, а также пожизненную пенсию.

Но самое главное, что дело уже было предано огласке и о нем узнал весь мир.

Выяснилось, что более 4000 человек по всей Америке занимались тем же, чем и "радиевые девушки".

Огласка в СМИ привела к тому, что в США наконец выпустили специальный закон о профессиональных заболеваниях.

Работников обучали тому, что краска очень токсична и при попадании внутрь она вызывает необратимые последствия. Радиевую краску использовали вплоть до конца 60-х годов XX века.

История радиевых девушек создала прецедент относительно права любого сотрудника подать на работодателя в суд, если нормы и условия труда не соответствуют требованиям.

Принятые в результате этого несчастного случая стандарты были улучшены в течение следующих десятилетий. После этого случая не пострадала ни одна работница радиевого предприятия.

Безусловно, очень грустно, что права работников начали защищать лишь после такого вопиющего случая и сотен унесенных жизней… Но о Грейс Фрайер и других девушках мир будет помнить вечно!