Расширен круг лиц, которые могут сдать анализ на Covid-19 бесплатно

Министерство здравоохранения приняло решение расширить круг лиц, которые могут сдать анализы на Covid-19 бесплатно.
Теперь государство будет оплачивать анализы:
- Инспекторам Государственной службы окружающей среды;
- Представителям Национальных вооруженных сил;
- Новостным журналистам, операторам и фоторепортерам.
Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Анна Страпцане.
В этих случаях запись на анализы должна производиться через работодателя, а не индивидуально.
Одновременно с этим Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы еще больше расширить круг лиц, которые могут бесплатно сдать анализ на Covid-19. В скором времени на такие анализы своих пациентов, которые соответствуют определенным критериям, смогут отправлять семейные врачи.
В качестве примера таких критериев специалисты называют пациентов из группы риска, у которые есть характерные для Covid-19 симптомы и которые в связи со своими рабочими обязанностями контактируют с большим количеством людей.
Галерея: Палатки на территории Центра инфектологии, где можно сдать анализ на Covid-19
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