Чт, 2.04.2020
Давайте не будем забывать о тех, кто в это нелёгкое время мог потерять работу. Им тоже тяжело. Вдруг именно сейчас твоему другу нужна пачка гречки, а может - простое дружеское "держись, ты справишься". Будьте добрее. Я верю, что тогда всё будет хорошо. Вероника Рутковска, журналист TVNET
2

Расширен круг лиц, которые могут сдать анализ на Covid-19 бесплатно

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство здравоохранения приняло решение расширить круг лиц, которые могут сдать анализы на Covid-19 бесплатно.

Теперь государство будет оплачивать анализы:

  • Инспекторам Государственной службы окружающей среды;
  • Представителям Национальных вооруженных сил;
  • Новостным журналистам, операторам и фоторепортерам.

Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Анна Страпцане. 

В этих случаях запись на анализы должна производиться через работодателя, а не индивидуально. 

Одновременно с этим Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы еще больше расширить круг лиц, которые могут бесплатно сдать анализ на Covid-19. В скором времени на такие анализы своих пациентов, которые соответствуют определенным критериям, смогут отправлять семейные врачи.

В качестве примера таких критериев специалисты называют пациентов из группы риска, у которые есть характерные для Covid-19 симптомы и которые в связи со своими рабочими обязанностями контактируют с большим количеством людей. 

Галерея: Палатки на территории Центра инфектологии, где можно сдать анализ на Covid-19

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ