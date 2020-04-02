Расширен круг лиц, которые могут сдать анализ на Covid-19 бесплатно

Теперь государство будет оплачивать анализы:

Инспекторам Государственной службы окружающей среды;

Представителям Национальных вооруженных сил;

Новостным журналистам, операторам и фоторепортерам.

Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

В этих случаях запись на анализы должна производиться через работодателя, а не индивидуально.

Одновременно с этим Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы еще больше расширить круг лиц, которые могут бесплатно сдать анализ на Covid-19. В скором времени на такие анализы своих пациентов, которые соответствуют определенным критериям, смогут отправлять семейные врачи.

В качестве примера таких критериев специалисты называют пациентов из группы риска, у которые есть характерные для Covid-19 симптомы и которые в связи со своими рабочими обязанностями контактируют с большим количеством людей.

Галерея: Палатки на территории Центра инфектологии, где можно сдать анализ на Covid-19