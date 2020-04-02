Covid-19 констатирован в двух пансионатах Латвии - в Болдерае и Сигулдском крае

В пансионате Stella Maris (Болдерая) Covid-19 констатирован у одной из пожилых клиенток. В свою очередь в центре социального ухода Allaži (Сигулдский край) новым коронавирусом заразился работник. Об этом сообщает Panorāma.
Анализы в центре социального ухода Allaži сдали по рекомендации Министерства благосостояния - проверили как работников, так и клиентов, у которых были характерные синдромы. Всего были проверены 30 человек. Положительный результат теста был лишь в одном случае.
С работниками центра социального ухода связались представители SPKC, которые дали свои рекомендации по дальнейшей работе и сообщили о необходимых действиях.
Заболевший работник изолирован, за состоянием здоровья остальных будут наблюдать.
Известно, что центр социального ухода закрыт для посетителей с 13 марта - ни один посторонний человек на территории Allaži с тех пор находиться не мог.
Как сообщалось ранее, в общей сложности на данный момент в Латвии на Covid-19 проверены 16 834 человека. По состоянию на 2 апреля Covid-19 обнаружен у 458 латвийцев.
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