4 простые идеи для сервировки пасхального стола

Красиво накрытый пасхальный стол порадует и саму хозяйку, и ее близких, дизайнеры IKEA призывают сделать праздник своими руками и делятся идеями украшения стола, которые понравятся и детям, и взрослым и не потребуют больших вложений.

"Натуральные ткани, немного зелени и самодельный декор – это главные элементы пасхального убранства. Чтобы придать сервировке свежесть, имеющуюся посуду, столовые приборы и украшения можно дополнить парой новых деталей. Рекомендуется покупать такие вещи, которые можно будет использовать и после праздника, например, деревянные доски прекрасно заменят сервировочные тарелки, стеклянная посуда для хранения продуктов – посуду, а изготовленные из салфеток зайцы понравятся детям и родителям", – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

Украшайте стол тем, что есть дома

Дизайнер интерьера подчеркивает: чтобы создать торжественную сервировку, нет нужды покупать новую посуду – в качестве основы он предлагает использовать уже имеющуюся. Посуда может быть разной и стилистически, и по цвету.

"Если хотите обновить сервировку, достаточно всего лишь пары новых тарелок или акцентов – так можно будет сэкономить, одновременно обновив общий вид сервировки. Чтобы на столе стильно смотрелась и новая, и старая, и разноцветная посуда, нужна дорожка или скатерть нейтрального цвета, которая стоит всего пару евро", – рекомендует Римкус.

Дизайнер интерьера уверен, что создать праздничное настроение можно абсолютно бесплатно: поставьте в вазу первые весенние цветы или распустившиеся веточки и украсьте ими также салфетки или столовые принадлежности.

"Сплетенная из водорослей корзинка прекрасно дополнит пасхальное убранство: если положить в нее веточки, зелень или мох, то можно использовать ее в качестве посуды для яиц, которая будет напоминать гнездо и вызовет восторг у маленьких членов семьи", – рассказывает Римкус.

Быстрая и простая сервировка стола

Такой стол можно накрыть всего за пару минут. Для этого не нужны сервировочные тарелки и специальная посуда, занимающая много места, – вместо этого блюда можете подать на разделочных досках или в стеклянных контейнерах разных размеров.

"Блюда можно подать в стеклянных контейнерах для хранения продуктов, а на бамбуковые крышки от них можно положить хлеб или закуски – натуральные материалы будут смотреться красиво, и к ним можно подобрать также доски из бамбука. После трапезы останется всего лишь закрыть блюда крышками, и можно сразу же поставить их в холодильник, чтобы съесть на второй день Пасхи. Блюда и продукты будут дольше храниться и сохранят свой вкус", – делится советом Римкус.

Он добавляет, что, купив стеклянную посуду всего за пару евро, вы сможете использовать ее и в будни, например, для хранения еды, приготовления в духовке или заморозки продуктов.