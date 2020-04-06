4 простые идеи для сервировки пасхального стола

Так сложилось, что скорее всего в этом году мы будем отмечать Пасху в узком семейном кругу, вдвоем или в одиночку – однако это не помеха для того, чтобы создать праздничное настроение при помощи простых и доступных средств.
Красиво накрытый пасхальный стол порадует и саму хозяйку, и ее близких, дизайнеры IKEA призывают сделать праздник своими руками и делятся идеями украшения стола, которые понравятся и детям, и взрослым и не потребуют больших вложений.
"Натуральные ткани, немного зелени и самодельный декор – это главные элементы пасхального убранства. Чтобы придать сервировке свежесть, имеющуюся посуду, столовые приборы и украшения можно дополнить парой новых деталей. Рекомендуется покупать такие вещи, которые можно будет использовать и после праздника, например, деревянные доски прекрасно заменят сервировочные тарелки, стеклянная посуда для хранения продуктов – посуду, а изготовленные из салфеток зайцы понравятся детям и родителям", – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Украшайте стол тем, что есть дома
Дизайнер интерьера подчеркивает: чтобы создать торжественную сервировку, нет нужды покупать новую посуду – в качестве основы он предлагает использовать уже имеющуюся. Посуда может быть разной и стилистически, и по цвету.
"Если хотите обновить сервировку, достаточно всего лишь пары новых тарелок или акцентов – так можно будет сэкономить, одновременно обновив общий вид сервировки. Чтобы на столе стильно смотрелась и новая, и старая, и разноцветная посуда, нужна дорожка или скатерть нейтрального цвета, которая стоит всего пару евро", – рекомендует Римкус.
Дизайнер интерьера уверен, что создать праздничное настроение можно абсолютно бесплатно: поставьте в вазу первые весенние цветы или распустившиеся веточки и украсьте ими также салфетки или столовые принадлежности.
"Сплетенная из водорослей корзинка прекрасно дополнит пасхальное убранство: если положить в нее веточки, зелень или мох, то можно использовать ее в качестве посуды для яиц, которая будет напоминать гнездо и вызовет восторг у маленьких членов семьи", – рассказывает Римкус.
Быстрая и простая сервировка стола
Такой стол можно накрыть всего за пару минут. Для этого не нужны сервировочные тарелки и специальная посуда, занимающая много места, – вместо этого блюда можете подать на разделочных досках или в стеклянных контейнерах разных размеров.
"Блюда можно подать в стеклянных контейнерах для хранения продуктов, а на бамбуковые крышки от них можно положить хлеб или закуски – натуральные материалы будут смотреться красиво, и к ним можно подобрать также доски из бамбука. После трапезы останется всего лишь закрыть блюда крышками, и можно сразу же поставить их в холодильник, чтобы съесть на второй день Пасхи. Блюда и продукты будут дольше храниться и сохранят свой вкус", – делится советом Римкус.
Он добавляет, что, купив стеклянную посуду всего за пару евро, вы сможете использовать ее и в будни, например, для хранения еды, приготовления в духовке или заморозки продуктов.
Праздничное настроение столу придадут украшения собственного исполнения. Например, можно повязать на посуду для яиц салфетки так, чтобы они напоминали заячьи уши. Цвет салфеток должен сочетаться с посудой, зеленью или столом.
Для поклонников классики
Белый цвет – это вечная классика, он прекрасно подходит для праздничного стола. Завтрак из белой фарфоровой посуды обязательно улучшит настроение и создаст ощущение праздника. Однако, если на этот раз захотите сделать пасхальное утро более ярким, можете воспользоваться советами дизайнера.
"Даже самая красивая белая посуда теряется на фоне белой скатерти. Поэтому, если хотите подчеркнуть праздничный сервиз, можете использовать однотонную дорожку более темного цвета. Если посуда одноцветная, то можно поэкспериментировать и выбрать скатерть с узором – она придаст столу весеннюю атмосферу", – говорит дизайнер IKEA.
Если планируете встречать пасхальное утро вместе с маленькими детьми, стоит подумать о предназначенных специально для них комплектах пластмассовой посуды. Они позволят не волноваться и о безопасности детей, и о сохранности праздничного сервиза. Красочные детские полотенца не только помогут поддерживать на столе чистоту, но и порадуют малышей.
Стол для минималистов
Даже если в этом году за праздничным столом вы будете вдвоем или в одиночестве, праздник – достаточная причина для того, чтобы сделать сервировку немного более торжественной. "Чтобы создать особое настроение, не нужна роскошная скатерть. В современный интерьер прекрасно впишутся купленные за пару евро дорожки для стола, подставки для посуды и салфетки, которые внесут праздничную ноту", – рекомендует специалист по интерьеру.
Он считает, что цвет дорожек или подставок, заменяющих скатерть, можно подобрать под общий интерьер дома. Сочетающаяся с ними посуда и аксессуары создадут завершенный общий вид. Например, дорожки могут сочетаться с растениями, бокалами или некоторыми тарелками.
"Поклонники минимализма, которые не хотят использовать яркие цвета, могут импровизировать с текстурой. Купите посуду с интересной текстурой и сочетайте эти новые предметы с уже имеющейся посудой того же или немного другого цвета. Финальным штрихом могут быть цветы и зелень. Пышный букет на нейтральном фоне станет главным акцентом стола", – рассказывает Римкус.
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