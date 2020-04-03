Самойлова не только планирует развод с Джиганом, но и закрывает свой магазин

Не успела общественность отойти от новости про то, что модель и бизнес-леди Оксана Самойлова намерена развестись с рэпером Джиганом, как девушка дала своим поклонникам новый пововод для переживаний - в социальной сети Instagram появилось сообщение о том, что модель закрывает свой магазин.
Принадлежащий Самойловой брендовый магазин Iamspecial занимался продажей детской и женской одежды. Модные коллекции рекламировали сама хозяйка и ее дочки.
Фанаты были уверены, что бизнес успешен и динамично развивается, но несколько дней назад на странице бренда в Instagram появилось сообщение о закрытии розничного магазина 6 апреля.
"Ликвидация! На весь ассортимент скидка 50%. Поэтому, если вы очень давно хотели заказать у нас что-нибудь, сейчас самое время. Обращаем ваше внимание, что в связи с карантином со следующей недели возвраты и обмены производиться не будут", — говорится в публикации.
Однако пока неизвестно, что заставило Оксану закрыть бизнес: семейные проблемы или карантин из-за эпидемии коронавируса.
Сама Самойлова никак не прокомментировала ситуацию.
Напомним, на днях стало известно, что Оксана Самойлова разводится с Джиганом. Об этом она сообщила на странице в Instagram.
"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет ,когда у тебя 4 маленьких ребенка, но мне не оставили выбора. Я подаю на развод: все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему", -написала Оксана.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!