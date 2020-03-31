"Мне не оставили выбора": Оксана Самойлова заявила о разводе с Джиганом

Модель и бизнес-леди Оксана Самойлова сообщила, что намерена развестись с рэпером Джиганом. На свой Instagram-странице она сделала невероятно эмоциональный пост.
"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод", - заявила Оксана.
Самойлова указала, что все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом со стороны Джигана.
"Я просто жила и верила ему. Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял", - объясняла Самойлова подписчикам.
Модель отмечала, что верила словам артиста, потому что не способна на обманы.
"Потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы понимаете?", - эмоционально высказалась женщина.
Оксана подчеркнула, что они были действительно счастливы и не ссорились.
"У нас все было хорошо. У нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. Я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать", - написала она.
Самойлова указала, что вторую причину развода подписчики видят на странице Джигана.
"Я всегда была за семью, за то чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации, я просто не могу поступить по другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", - уверена она.
Оксана считает, что все что Джиган сделал с собой и с их семьей - это его ответственность.
"Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать всё, что наделал и будет ли вообще... Но мне придётся быть сильной, и скорее всего, сильнее, чем когда-либо", - подытожила она.