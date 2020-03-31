"Мне не оставили выбора": Оксана Самойлова заявила о разводе с Джиганом

"Я всегда была за семью, за то чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации, я просто не могу поступить по другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", - уверена она.