Рига: подросток обокрал заправку. Унес телефон, сигареты и шоколадки

Это уже второй раз за последний месяц, когда юноша попал в поле зрения полиции. За вышеупомянутую кражу его привлекут к уголовной ответственности.

Полицейские сообщили, что юноша разбил стекло киоска, забрался внутрь и украл мобильный телефон, три пачки сигарет, четыре зажигалки и три ящика с шоколадными батончиками. Все украденное вернулось в магазин.

К 15-летнему юноше применена не связанная с арестом мера пресечения.

По факту заведено дело по статье 185-й Уголовного закона - за преднамеренную порчу или уничтожение чужого имущества. Статья предусматривает наказание в видео лишения свободы сроком до двух лет, принудительных работ или штрафа.

Также заведено дело и по факту кражи с проникновением - за это можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет, получить наказание в виде принудительных работ или штрафа.