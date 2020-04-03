Рига: подросток обокрал заправку. Унес телефон, сигареты и шоколадки

В ночь на четверг, 2 апреля, в полицию поступил вызов: на автозаправочной станции в Риге, на улице Спорта, грабитель разбил окно и украл из торгового зала товары. На место выехал экипаж, которому вместе с охранникам АЗС удалось задержать вора по горячим следам - им оказался юноша 2005 года рождения.
Это уже второй раз за последний месяц, когда юноша попал в поле зрения полиции. За вышеупомянутую кражу его привлекут к уголовной ответственности.
Полицейские сообщили, что юноша разбил стекло киоска, забрался внутрь и украл мобильный телефон, три пачки сигарет, четыре зажигалки и три ящика с шоколадными батончиками. Все украденное вернулось в магазин.
К 15-летнему юноше применена не связанная с арестом мера пресечения.
По факту заведено дело по статье 185-й Уголовного закона - за преднамеренную порчу или уничтожение чужого имущества. Статья предусматривает наказание в видео лишения свободы сроком до двух лет, принудительных работ или штрафа.
Также заведено дело и по факту кражи с проникновением - за это можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет, получить наказание в виде принудительных работ или штрафа.
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