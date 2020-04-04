Психолог: "Игры с детьми важны так же, как слова "Я тебя люблю"

Об этом свидетельствует исследование, проведенное производителем игрушек LEGO.

Психолог и специалист по психотерапии Лига Бернате поясняет, почему совместные игры важны не только для детей, но и для родителей.

Игры являются важным процессом не только для развлечения детей, но также для их развития и обучения. Исследование LEGO показало, что 83% детей новые навыки и знания лучше всего осваивают именно в процессе игры, и 95% опрошенных родителей хотели бы, чтобы игра как метод обучения была больше интегрирована в школьные учебные программы.

Большая часть (86%) детей и родителей также признают, что общие игры помогают освободиться от накопленного за день стресса.

К сожалению, более половины (61%) родителей признают, что не могут полноценно уделять время детям и отвлекаются, чтобы ответить на электронные письма, посмотреть новости в социальных сетях, убраться в доме или приготовить еду.

Как упоминает психолог и специалист по психотерапии Лига Бернате, современная спешка втягивает семью в своего рода вихрь, и вроде бы совсем простые вещи, необходимые для успешного развития ребенка, забываются и остаются без должного внимания:

"Для успешного развития ребенка чрезвычайно необходимы связь с родителями и игра. Чтобы мозг человека обрел зрелость, необходим второй человек, с которым будет существовать контакт, а для этого нужна игра. Игры включают использование всех наших чувств – даже играя с самой простой игрушкой, ребенок использует зрение, тактильные ощущения, свое тело, возможно, слух. Если он думает, что можно сделать с этой игрушкой, то подключаются мышление, память, внимание.

Ребенок также испытывает эмоции – радость, разочарование, удачу, гнев.

Если к игре подключается родитель, то начинается коммуникация – надо учиться разговаривать, делиться, ждать своей очереди, искать компромисс, что является основой хороших навыков коммуникации, которые в наше время нередко оцениваются даже выше академических знаний. Если ребенок в игре способен включать воображение, то развиваются творческое мышление и способность фантазировать, которые необходимы для развития логического мышления".

Бернате подчеркивает, что в тот момент, когда родители играют вместе с детьми, создаются незаменимые семейные отношения: "Родители во время общих игр могут наблюдать за ребенком, таким образом узнавая его иначе, чем во время разговоров о повседневных вещах или отдавая указания. Это также помогает ребенку почувствовать себя нужным и оцененным, ведь дети переживают отношения по-настоящему, и родители подкрепляют свои слова делами. Например, "Ты важен для меня" трудно доказать словами, если я не могу найти время, чтобы вместе с тобой сделать то, что важно для тебя и доставляет тебе радость. Подобно тому, как мы говорим: "Я тебя люблю"’, но не смотрим в глаза ребенку или другому человеку, не обнимаем его. Язык детей – это игра, и чтобы мы могли от них много потребовать, мы должны дать им много поддержки и любви. Один из лучших способов сделать это – играть вместе с ними".

Чтобы посмотреть, какое влияние на семью оказывает один час, без помех проведенный за игрой, мы пригласили семью Калниньшей-Уселисов из Риги, в которой растут двое сыновей, принять участие в эксперименте и посвятить час времени только общению с детьми, не пользуясь смартфонами и не отвлекаясь на другие дела. После эксперимента семья призналась, что за этот час дети поделились такими вещами, которыми, возможно, не поделились бы в другой ситуации:

"Возможно, в иной раз мы бы параллельно занимались домашними делами, но нам четверым вместе было очень хорошо, и мы общались совершенно в другом ритме, спокойно. Наш главный вывод – не так сложно найти время, чтобы без помех провести его вместе, главное – время от времени вспоминать об этом, ведь забыть очень легко. У нас, родителей, благодаря совместным играм также меньше угрызений совести из-за того, что мы недостаточно времени уделяем детям".

Видео: Весь эксперимент