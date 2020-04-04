Когда пандемия закончится, мир будет другим

Пока Китай не стал безусловным "лидером борьбы с эпидемией" в глазах, по крайней мере, западной публики. Наоборот: например, позитивное восприятие американцами Китая находится на самом низком уровне за 20 лет. Однако быстрое восстановление Китая (который надолго может стать единственным локомотивом глобального роста, если ему удастся не допустить второй волны эпидемии) может изменить ситуацию.

Станет ли слежка за людьми тотальной и постоянной?

В борьбе с эпидемией Китай явил миру примеры использования технологий слежки и социальной изоляции отдельных граждан. С их помощью он, как утверждается, сумел локализовать вспышки во многих провинциях, выявить контакты заразившихся и в конце концов остановить эпидемию. Так, с помощью местных соцсетей было распространено приложение, которое присваивало гражданам «цветные коды». Зеленый код означал, что гражданин может пользоваться транспортом, ходить в магазины и т. д. Желтый код — что гражданин "скомпрометирован" (то есть, вероятно, мог контактировать с зараженными), а потому не имеет права пользоваться общественными благами и должен отправиться на недельный карантин. Красный код — карантин на две недели. Однако часто код не менялся обратно на зеленый и после карантина. По каким именно критериям система меняла цвет кода, сообщено не было. Известно, что «желтыми» и «красными» стали более миллиона китайцев.

Похожие системы внедрили и более демократические страны. Лидером стала Южная Корея, которая, судя по всему, сумела с помощью слежки за транзакциями с банковских карт и системы распознавания биллинга мобильных телефонов изолировать контакты большинства первоначально зараженных. Частная компания разработала приложение Corona 100 m, которое анализировало открытые данные и выявляло больных. Их местоположение наносили на карту с точностью до 100 метров. Приложение скачали более миллиона корейцев. Все эти меры и технологии дополнили программу массового тестирования на наличие вируса. Наградой гражданам, в частную жизнь которых вторглось государство, стала победа над эпидемией почти без карантина и прочих ограничительных мер.

Свои меры технической эпидемиологической контрразведки теперь разрабатывают многие страны и города (например, элементы корейской и китайской систем планирует внедрить Москва). Главный вопрос — откажутся ли власти от использования этих эффективных инструментов управления людьми после эпидемии. Эксперты уже пишут рекомендации, как вернуть ситуацию к норме, оставив лишь те технологии, которые не нарушают права человека и защищают персональные данные. Наверняка найдутся правительства и компании, которые не захотят этого делать.

Будет ли общество больше доверять ученым?