Нарушила дистанцию: в магазине парень толкнул старушку, она упала на спину

В пятницу некий мужчина в магазине Elvi в Озолниеках толкнул пожилую женщину - она нарушила дистанцию в два метра. Женщина упала на спину и осталась лежать. К ней подошел охранник. Толкнувший ее молодой мужчина просто стоял.

В сети Facebook видео разместил Сергей Магар, указав, что пострадавшая в инциденте - его родственница.

Родственник пожилой женщины - Сергей Магар - в переписке в сети Facebook с RUS.TVNET сообщил, что к пострадавшей на дом едет полиция, чтобы принять заявление.

В распространенном для СМИ сообщении коммерческий директор Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне указала, что, несмотря на то, что сеть не может нести ответственность за поведение покупателей, подобный инцидент нельзя оставить без внимания и нужно обратиться в полицию.

"Несмотря на то, что женщина нарушила дистанцию в два метра, никакие правила по дистанцированию не отменили главные принципы человечности - уважение к пожилым людям, терпимость", - указано в сообщении для СМИ. ТОрговая сеть сообщила, что также намерена обратиться в полицию.

В пятницу вечером Госполиция сообщила, что по данному факту заведено административное делопроизводство по двум статьям Колекса административных нарушений - за хулиганство (167-я ст.) и телесные повреждения (167-я ст, 2 ч.). Предусмотреное наказание по первой статье - штраф от 70 до 500 евро, по второй - от 300 до 430 евро.

Как отмечает полиция, личность мужчины пока не установлена.