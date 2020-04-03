Пт, 3.04.2020
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Нарушила дистанцию: в магазине парень толкнул старушку, она упала на спину
Видео, дополнено

скриншот видео

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 3 апреля, в магазине Elvi в Озолниеках некий мужчина толкнул пожилую женщину, когда они стояли возле кассы. Женщина упала на спину. 

В пятницу некий мужчина в магазине Elvi в Озолниеках толкнул пожилую женщину - она нарушила дистанцию в два метра. Женщина упала на спину и осталась лежать. К ней подошел охранник. Толкнувший ее молодой мужчина просто стоял. 

В сети Facebook видео разместил Сергей Магар, указав, что пострадавшая в инциденте - его родственница.

Родственник пожилой женщины - Сергей Магар - в переписке в сети Facebook с RUS.TVNET сообщил, что к пострадавшей на дом едет полиция, чтобы принять заявление. 

В распространенном для СМИ сообщении коммерческий директор Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне указала, что, несмотря на то, что сеть не может нести ответственность за поведение покупателей, подобный инцидент нельзя оставить без внимания и нужно обратиться в полицию.

"Несмотря на то, что женщина нарушила дистанцию в два метра, никакие правила по дистанцированию не отменили главные принципы человечности - уважение к пожилым людям, терпимость", - указано в сообщении для СМИ. ТОрговая сеть сообщила, что также намерена обратиться в полицию. 

В пятницу вечером Госполиция сообщила, что по данному факту заведено административное делопроизводство по двум статьям Колекса административных нарушений - за хулиганство (167-я ст.) и телесные повреждения (167-я ст, 2 ч.). Предусмотреное наказание по первой статье - штраф от 70 до 500 евро, по второй - от 300 до 430 евро. 

Как отмечает полиция, личность мужчины пока не установлена. 

Видео: запись камер видеонаблюдения 

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