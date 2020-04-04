Сб, 4.04.2020
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16 новых случаев Covid-19. Всего в Латвии подтверждено - 509

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу, 4 апреля, в Латвии подтверждено еще 16 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 509 человек.

В минувшие сутки проведено 1182 анализа, из них положительными были 16.

В общей сложности на данный момент проверены 19 380 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний - у 509 Covid-19 подтвержден.

29 пациентов находятся в больнице, у троих - состояние тяжелое. 

Уже сообщалось, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен

 

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