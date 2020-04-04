Активисты сообщают об "аномальной вспышке заболевания" в Витебске

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, на 3 апреля в стране на лечении с диагнозом коронавирус находились 305 человек. При этом в отличие от многих других государств, массовые мероприятия из-за распространения COVID-19 в Беларуси не отменяют, работу в режиме удаленного доступа не вводят, а школьников на домашнее обучение не отправляют. Тем временем, в интернете можно найти совсем другую информацию. Так, некоторые жители Витебска пишут в соцсетях, что их город, возможно, стал очагом инфекции. DW связалась с Ольгой Карач - гражданским активистом из Витебска и лидером гражданской инициативы "Наш дом", зарегистрированной в Литве - и попросила ее рассказать о том, что происходит в городе.

DW: Что вам известно о ситуации в Витебске?

Ольга Карач: Информации очень много, она довольно противоречивая. Но уже понятно, что какие-то вещи можно говорить определенно. В Витебске аномальная вспышка какого-то заболевания. Тесты у людей не берут или берут как-то очень странно, их теряют, что-то с ними происходит. Поэтому непонятно, коронавирус это или нет. Ставят диагноз двусторонняя пневмония, ОРВИ либо бронхит. То, что таких людей очень много и многие заболевают целыми семьями - факт. Cложно сказать, сколько заболевших на данный момент, но уже понятно, что их точно несколько сотен. Все больницы Витебска забиты больными такой странной двусторонней пневмонией, и многие люди находятся в тяжелом состоянии.

- Почему вспышка заболевания произошла именно в Витебске?

- Это может быть связано с тем, что делегация из сотрудников витебских обувных предприятий в конце февраля была в Италии по обмену опытом. Несколько десятков человек вернулись в Беларусь 1 или 2 марта, они ходили по всему городу. Получается, они сыграли роль суперраспространителей. Поэтому Витебск оказался первым городом, который "полыхнул".

Сейчас очень много медиков, которые сами болеют. Кто на ногах, кто в тяжелом состоянии. Есть медики, которые очень сильно напуганы и даже кладут заявление об увольнении на стол. Но люди рассказывают об этом анонимно. Одна врач скорой помощи рассказала публично о том, что ситуация начинает выходить из-под контроля. После публикации ее вызывали в прокуратуру. Я с ней общалась. Понятно, что все, кто еще хотел говорить, теперь очень сильно напуганы, боятся репрессий и поэтому молчат.

В то же время никто не доверяет официальным цифрам. Люди делятся информацией через социальные сети и мессенджеры. Такой активизации населения давно уже не было. Информацию очень сложно проверять. Медики просят в социальных сетях о помощи. Не хватает масок, респираторов, защитных костюмов. В Витебске есть очень много хороших, храбрых, добрых, отзывчивых людей, которые собирают помощь медикам.

- Вводятся ли какие-то ограничительные меры?