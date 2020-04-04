Более 1500 проверок, заведены дела: полиция активно контролирует соблюдение режима ЧС

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для жителей страны штраф до 350 евро.

Сейм в пятницу в окончательном чтении утвердил поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие существенное повышение административных штрафов за подобные нарушения, однако они еще не провозглашены и не вступили в силу.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайного положения ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа.

Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.