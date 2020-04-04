Сб, 4.04.2020
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Больше 1000 больных Covid-19, умерли - 13. Что происходит в соседней Эстонии

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Число больных Covid-19 в Эстонии превысило тысячу человек, число умерших выросло до 13 человек.

За прошедшие сутки в Эстонии умер один инфицированный Covid-19 человек, а также было подтверждено 58 новых случаев заражения. Таким образом число больных Covid-19 в Эстонии выросло до 1018 человек.

На сегодняшний день в Эстонии был проведен 19 091 анализ на наличие нового коронавируса, 5% из которых дали положительный результат.

По состоянию на утро субботы в Эстонии 113 инфицированных Covid-19 пациентов лечатся в больницах, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Латвии на данный момент зарегистрировано два случая смерти пациентов с Covid-19, а в Литве - девять.

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