Больше 1000 больных Covid-19, умерли - 13. Что происходит в соседней Эстонии

За прошедшие сутки в Эстонии умер один инфицированный Covid-19 человек, а также было подтверждено 58 новых случаев заражения. Таким образом число больных Covid-19 в Эстонии выросло до 1018 человек.

На сегодняшний день в Эстонии был проведен 19 091 анализ на наличие нового коронавируса, 5% из которых дали положительный результат.

По состоянию на утро субботы в Эстонии 113 инфицированных Covid-19 пациентов лечатся в больницах, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Латвии на данный момент зарегистрировано два случая смерти пациентов с Covid-19, а в Литве - девять.