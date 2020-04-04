"Пошел на поправку, но потом состояние резко ухудшилось": смерть 55-летнего эстонца с Covid-19

"Всегда был доброжелательным, недовольным или злым я его никогда не видела, - вспоминает более 25 лет посвятившего народным танцам Бенно Лакса его бывшая руководительница, специалист по культуре волости Выру Маарика Розенберг. - До мозга костей позитивный человек, если что-то случалось плохое, он всегда пытался в этой найти что-то хорошее".

Несколько месяцев назад Бенно Лакс вместе с друзьями отметил свое 55-летие.

Розенберг говорит, что это был добрый и всегда готовый прийти на помощь мужчина, который всегда с радостью участвовал в жизни общества, но никогда не выпячивал себя на передний план. "Всегда спрашивал, как у нас дела, всегда обнимал...", - рассказывает он.

"Совершенный фанат народного танца, - описывает Розенберг отношение Лакса к своему хобби. - Если он пропускал репетицию из-за работы или состояния здоровья, они с женой брали видео и учили танец дома".

Резкое ухудшение перед смертью

По словам Маарики Розенберг, Лакс был заядлым путешественником, который помимо поездок смешанной танцевальной группы, также отправлялся в поездки и женской танцевальной группы.

"Мы всегда смеялись, что он наш почетный караул у флага", - вспоминает Розенберг. Именно Лакс взял на себя ответственность носить флаг группы.

Бенно Лакс работал в Департаменте сельского хозяйства инспектором по защите растений. "Земледельцы говорят, что он осуществлял немного жесткий контроль в отношении защиты растений, но он просто относится в своей работе так же основательно, как к народному танцу", - говорит Розенберг.

Близкие Лакса отметили, в его случае сказалось наблюдение врачей, что коронавирус — очень коварный.

Состояние Лакса, который заболел 19 марта, говорило о том, что он пошел на поправку, но в последние сутки перед смертью ему резко стало хуже и организм переведенного в отделение интенсивной терапии Клиники Тартуского университета мужчины больше не мог сопротивляться.

Как он заразился ставшим для него роковым вирусом, точно неизвестно, но в его родной деревне коронавирус также диагностирован у нескольких человек.

Близкие Бенно Лакса призывают всех людей не ходить на работу заболевшими и быть ответственными.

После смерти жителя Вырумаа руководитель кризисной комиссии Клиники Тартуского университета Йоэль Старкопф сказал Tartu Postimees, что смертность пациентов интенсивной терапии с этим заболеванием высока, до 40 процентов.

Старкопф, который также является врачом интенсивной терапии, сказал, что воспаление в легких, вызванное коронавирусом, отступает очень медленно, и из таких легких человек не получает достаточно кислорода, что ставит весь организм в очень трудную ситуацию.

Лечение агрессивное

По словам Старкопфа, интенсивная терапия носит агрессивный характер, что неизбежно сопровождается наносящими вред последствиями, то есть осложнениями. Это лечение, при котором врачи выигрывают для пациента время в надежде, что потом организм сам сможет справиться с возбудителем болезни, но все зависит от того, достаточно ли силен организм человека.

"Сам по себе процесс дыхания с помощью аппарата может повредить легкие.

Содержание пациента под наркозом может привести к ряду проблем, которых у пациента без анестезии не будет. Недостаток кислорода в организме может навредить другим органам, почкам или печени. У человека могут быть сопутствующие заболевания", - сказал Старкопф.

Врачи детально анализируют каждый смертельный случай, чтобы быть умнее в будущем. Рассматривают все возможности, которые можно было бы сделать по-другому. Обсуждается, было ли в отношении конкретного пациента что-либо еще не сделано и было ли что-то предпринято невовремя.

Ночь с 1 на 2 апреля во всей Эстонии была особенно трагической, поскольку из-за Covid-19 в больницах умерли шесть человек.

Помимо умерших в Клинике Тартуского университета 55-летнего мужчины и 92-летней женщины, в больнице Куресааре умерли 73-летняя женщина, 87-летний мужчина и 92-летняя женщина, а в Северо-Эстонской региональной больнице — 86-летняя женщина. Потом добавилось еще две смерти из-за коронавируса.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, в Эстонии из-за коронавируса умерли 13 человек.