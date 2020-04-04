Президент в связи с ЧС провозгласил пять поправок к законам

Президент провозгласил:

поправки к закону о чрезвычайном положении,

закон о работе госучреждений во время чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19,

поправки к закону о мерах по предотвращению и преодолению государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19,

поправки к закону о страховании материнства и болезни и

поправки к Кодексу административных нарушений.

Поправки к закону о чрезвычайном положении, предусматривают, что Кабинет министров сможет неограниченное число раз продлевать чрезвычайное положение.

В законе о работе госучреждений во время чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19 обобщены права и обязанности лиц и учреждений во время распространения Covid-19, в нем определены основные принципы работы госучреждений.

Целью этого закона является в интересах безопасности общества обеспечить непрерывную и эффективную работу госучреждений в период чрезвычайного положения.

Изменения в законе о страховании материнства и болезни предусматривают, что, если ребенок, за которого родитель получает пособие, во время чрезвычайного положения достигает возраста прекращения выплаты пособия, родитель продолжает получать пособие до конца чрезвычайного положения и еще один месяц после этого.

Поправки к Кодексу административных нарушений предусматривают повышение административных штрафов за нарушения ограничений, установленных на время чрезвычайного положения.

В целях эффективного выполнения мер и ограничений, предусмотренных распоряжением правительства о чрезвычайном положении, максимальный размер штрафа за несоблюдение эпидемиологических требований для физических лиц теперь составит от 10 до 2000 евро.

Штрафы для юридических лиц, которые ранее составляли от 140 до 700 евро, повышены до 140-5000 евро.

В свою очередь провозглашенные президентом поправки к закону о мерах по предотвращению и преодолению государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19 предусматривают на время чрезвычайного положения и в течение шести месяцев после его окончания установить более выгодные условия для реализации процесса правовой защиты.

В течение этого периода план процесса правовой защиты можно будет утвердить на период до четырех лет, вместо нынешних двух.

Поправки к закону о чрезвычайном положении вступят в силу в установленном Конституцией порядке - через 14 дней после провозглашения, то есть 18 апреля.

Тексты остальных поправок предусматривают, что те вступят в силу на следующий день после провозглашения, то есть 5 апреля.