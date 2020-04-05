Четыре возможных сценария Covid-19 в Латвии. О чем говорит опыт других стран?

Настолько большое число тяжело заболевших людей, что в больницах нет мест, не хватает медиков, лекарств и нет даже достаточной поддержки социальной системы - это самый плохой сценарий распространения Covid-19, с которым придется считаться Латвии, однако страна надеется его избежать, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Глава Минздрава Илзе Винькеле поясняет: "Здесь нет места суевериям. Иногда кажется - ай, если я об этом не буду думать, это не произойдет. Мы так делать не можем. Наша обязанность - подумать, можем ли мы создать временную гостиницу, и надеяться, что нам ее использовать не придется".

Под крылом министерства разработаны четыре сценария того, как ситуация может развиваться и как действовать. В какой момент привлекать, к примеру, армию и другие дополнительные силы. Сейчас ясно только то, что число заболевших точно вырастет. Однако как это произойдет, зависит от того, удастся ли удержать контроль над скоростью распространения Covid-19.

"Это вызов, и если мы не хотим временного морга в хоккейном холле, если мы не хотим временной больницы в предложенных Mikrotīkls помещениях, то на выходных все-таки нужно держаться на расстоянии от других", - указала министр.

Сейчас ситуация относительно хорошая. Это подтверждают данные, об этом говорит и главный инфектолог страны Уга Думпис. Однако и это - осторожная оценка. "Мы находимся в довольно уникальной ситуации, мы и еще несколько стран Восточной Европы. Мы как бы учимся от стран Запада. Но насколько высока будет эта кривая на графике - я действительно не могу ответить," - указал он.

Опыт других стран свидетельствует, что улучшить ситуацию в сторону стабильного снижения скорости распространиения заболевания удалось лишь немногим. Наилучшие показатели - в Южной Корее.

После того как 3 марта там было зафиксировано наибольшее число зарегистрированных случаев - 851, заболеваемость снизилась, и уже более недели ее удается удерживать на относительно низком уровне - около 100 новых случаев в день.

В этой стране очень строго контролируют тех, кому установлены изоляция и карантин.

В Южной Корее действуют ограничения на собрания, однако полного режима изоляции нет, как, к примеру, в Италии, где никто без особого разрешения и обоснования не может покидать дом. Однако в Южной Корее, как признает и ВОЗ, один из крупнейших объемов тестирования в мире; для поиска заболевших используют как данные местонахождения мобильных телефонов и использования кредитных карт, так и записи видеонаблюдения.

Подобным образом действуют и в Сингапуре. Хотя там заболеваемость растет. 1 апреля было зарегистрировано 74 случая, что стало крупнейшей цифрой за последние два с половиной месяца. Впрочем, Сингапур все-таки планирует ввести дополнительные ограничения, так как ситуация может ухудшиться.

Глядя на увеличение заболеваемости в первом случае, можно увидеть, что кривые графика как в Южной Корее, так и в Сингапуре относительно плоские. В сравнении с Италией и Испанией эти различия особенно заметны.

Поэтому в этих странах появилась первая надежда, что число новых случаев заболевания - как ответ на введенные санкций - начнет снижаться. На это надеется и Всемирная организация здравоохранения.

Относительно легкими мероприятиями рассчитывала обойтись Швеция. Ее выделяли в мировых СМИ, отмечая, что жизнь в Швеции не остановилась. Ограничения там были, однако школы продолжали работать, собрания на свежем воздухе были многочисленнее, больше дистанцироваться призывали только людей из группы риска. Однако этого, как оказалось, уже не хватает, и с 1 апреляв стране были введены более строгие правила дистанцирования. Прирост заболеваемости в Швеции очень быстрый и уже превысил 5000 случаев. Еще месяц назад в день там была пара подтвержденных случаев, а 1 апреля - уже 512 за один день.

Принимая решения о мероприятиях в Латвии, Министерство здравоохранения, а затем и правительство руководствуются рекомендациями специалистов, которые, в свою очередь, следуют открытиям и советам европейских коллег и ВОЗ.

Илзе Винькеле отмечает: "Не может быть так, что сначала идет политическое решение, а эксперты только разводят руками".

В данный момент сложно прогнозировать, когда и какие ограничения могут последовать, однако довольно уверенно можно сказать, что отменены они в ближайшее время не будут.