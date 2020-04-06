Tinder в эпоху коронавируса: как поменялись правила общения онлайн?

Платформа для знакомств Tinder является одним из самых популярных в мире приложений для онлайн-знакомств.

"Социальное дистанцирование не обязательно означает разъединение... Мы надеемся стать местом для общения в это непростое время, но при этом считаем важным подчеркнуть, что сейчас не время встречаться с вашим "мэтчем" в реальности. Пожалуйста, ограничьтесь пока что общением здесь", - сообщается сейчас в приложении.

Пандемия - это благодарное время для виртуальных свиданий. В прошлое воскресенье Tinder достиг рекордного количества swipe - три миллиарда. Это абсолютный рекорд приложения за восемь лет существования.

Пара. Иллюстративное фото. ФОТО: pixabay.com

Например, в Британии Tinder ежедневно используют на 12% больше, чем до этого. Подобная статистика наблюдается и в других странах.

Статистика показывает, что в сравнении с февральскими показателями, сейчас длина среднего разговора увеличилась с 10% до 20%.

Кроме того, пользователи Tinder больше общаются в связи с Covid-19 и чаще интересуются самочувствием собеседника. Большая часть пользователей в своих описаниях просит других остаться дома.

Портал Deutsche Welle сообщает, что по данным Tinder, пользователи из стран, особенно пострадавших от пандемии, после ограничений на социальные контакты стали еще активнее.Их общение стало дольше.

"В Италии и Испании по сравнению с предыдущими неделями оно выросло до 25 процентов - и это общеевропейская тенденция. Продолжительность бесед в чатах также возросла на 10-30 процентов по сравнению с февральскими показателями", - сказали журналистам в компании.