Плевали в полицейских и говорили, что больны Covid-19. Министр о нарушителях запретов во время ЧС

Об этом в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" рассказал министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

"К сожалению, были и такие случаи, когда люди вели себя агрессивно и плевались в полицейских, утверждая, что они заражены Covid-19", - сказал министр, добавив, что в таких случаях начинается административный процесс и применяются жесткие санкции.

В общей сложности на данный момент оформлено 105 протоколов о нарушениях установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений и запретов.

В то же время министр заявил, что большая часть латвийцев соблюдает ограничения, в том числе физическое дистанцирование.

Гиргенс рассказал, что продолжается работа над внедрением предусмотренного для смарт-устройств цифрового инструмента, который позволит государству контролировать соблюдение людьми карантина и самоизоляции. По его словам, это приложение будет похоже на то, что используется в Сингапуре.

Гиргенс заверил, что в планы Министерства внутренних дел не входит введение авторитарного режима и постоянного контроля за жизнью латвийцев, но подобные цифровые решения помогут следить за скоплениями людей, что в сложившейся ситуации позволило бы более эффективно использовать ресурсы.

"Нет смысла ездить по пустым улицам, тратя бензин и крича в рупор", - сказал министр.

Кодекс административных нарушений за несоблюдение ограничений или запретов во время чрезвычайной ситуации предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.