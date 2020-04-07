Вт, 7.04.2020
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Мотоциклисты уничтожают лес недалеко от Сигулды. Их уже ищут

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video

Мотоциклисты от коронавируса скрываются на лоне природе - в сети появилось видео, как они носятся не только по шоссе, но и по лесу, нанося ущерб как частным территориям, так и владениям Latvijas valsts meži. 

Видео было удалено, но его успел сохранить сотрудник Управления по защите природы, он же предоставил его передаче Bez Tabu.

В конкретном случае речь идет о лесе недалеко от Сигулды - природная глушь вдоль и поперек изъезжена мотоциклами. К тому же - как частная собственность, так и посадки, принадлежащие Latvijas valsts meži.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video

"Мы сейчас находимся в таком лесном овраге, который как в Европе, так и Латвии считается охраняемым биотопом. Не встречается часто. Земляной покров изъезжен, это реальные квадратные метры, так разрушается почва, что угрожает и реке Лорупе", - пояснил эксперт Latvijas Valsts meži Мартиньш Калниньш. 

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video

Другой представитель Latvijas Valsts meži Вилмар Катковскис отметил, что уже подготовлено заявление в полицию, от которой ожидается серьезное вмешательство в решение проблемы. 

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video

Стоит отметить, что зачастую друзья природы решение проблем берут в свои руки, например, вбивая гвозди в бревна или растягивая тросы на пути - такие действия однозначно не допустимы и могут быть уголовно наказуемы, напомнили в Bez Tabu. 

Видео: Сюжет Bez Tabu о ситуации в лесу недалеко от Сигулды 

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