Мотоциклисты уничтожают лес недалеко от Сигулды. Их уже ищут

Видео было удалено, но его успел сохранить сотрудник Управления по защите природы, он же предоставил его передаче Bez Tabu.

В конкретном случае речь идет о лесе недалеко от Сигулды - природная глушь вдоль и поперек изъезжена мотоциклами. К тому же - как частная собственность, так и посадки, принадлежащие Latvijas valsts meži.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video

"Мы сейчас находимся в таком лесном овраге, который как в Европе, так и Латвии считается охраняемым биотопом. Не встречается часто. Земляной покров изъезжен, это реальные квадратные метры, так разрушается почва, что угрожает и реке Лорупе", - пояснил эксперт Latvijas Valsts meži Мартиньш Калниньш.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video

Другой представитель Latvijas Valsts meži Вилмар Катковскис отметил, что уже подготовлено заявление в полицию, от которой ожидается серьезное вмешательство в решение проблемы.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video

Стоит отметить, что зачастую друзья природы решение проблем берут в свои руки, например, вбивая гвозди в бревна или растягивая тросы на пути - такие действия однозначно не допустимы и могут быть уголовно наказуемы, напомнили в Bez Tabu.

Видео: Сюжет Bez Tabu о ситуации в лесу недалеко от Сигулды