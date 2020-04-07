В Китае впервые с января никто не умер от Covid-19

Впервые с начала пандемии коронавируса за прошедшие сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов от Covid-19, со ссылкой на Госкомздрав КНР пишет Deutsche Welle.
За последние 24 часа подтверждено 32 новых случая, однако все они завозные.
В провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки коронавируса, за день не было выявлено ни одного нового случая. Ранее там ослабили жесткие карантинные меры, а со среды начнут снимать ограничения в административном центре провинции - городе Ухань, где началась вспышка коронавируса, добавляет Русская служба BBC.
Всего в Китае подтверждено 81 740 случаев и 3331 летальный исход.
Галерея: Covid-19 шагает по миру
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