Вт, 7.04.2020
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У 2000 школьников все еще нет устройств для удаленной учебы

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ФОТО: pixabay.com

В Латвии все еще остается 2000 школьников, у которых нет устройств для удаленной учебы, рассказал на заседании парламентской комиссии по образованию, науке и культуре парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Рейнис Знотиньш.

В конце марта опрос МОН показал, что примерно у 3% или 5000 школьников нет ни компьютера, ни смартфона с подключением к интернету.

МОН вместе с партнерами обеспечило школьникам 5000 недостающих устройств.

Между тем министерство продолжало получать информацию от семей, в которых воспитывается пятеро детей, но имеется только одно или два устройства.

Министерство ведет переговоры с партнерами, которые могли бы пожертвовать технику таким семьям. Есть также школы, которые снабжают учеников компьютерами и телефонами за свои средства, рассказал Знотиньш.

Он также напомнил, что с начала этой недели учебное содержание обеспечивают два телеканала.

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