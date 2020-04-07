У 2000 школьников все еще нет устройств для удаленной учебы

В конце марта опрос МОН показал, что примерно у 3% или 5000 школьников нет ни компьютера, ни смартфона с подключением к интернету.

МОН вместе с партнерами обеспечило школьникам 5000 недостающих устройств.

Между тем министерство продолжало получать информацию от семей, в которых воспитывается пятеро детей, но имеется только одно или два устройства.

Министерство ведет переговоры с партнерами, которые могли бы пожертвовать технику таким семьям. Есть также школы, которые снабжают учеников компьютерами и телефонами за свои средства, рассказал Знотиньш.

Он также напомнил, что с начала этой недели учебное содержание обеспечивают два телеканала.