У 2000 школьников все еще нет устройств для удаленной учебы

В Латвии все еще остается 2000 школьников, у которых нет устройств для удаленной учебы, рассказал на заседании парламентской комиссии по образованию, науке и культуре парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Рейнис Знотиньш.
В конце марта опрос МОН показал, что примерно у 3% или 5000 школьников нет ни компьютера, ни смартфона с подключением к интернету.
МОН вместе с партнерами обеспечило школьникам 5000 недостающих устройств.
Между тем министерство продолжало получать информацию от семей, в которых воспитывается пятеро детей, но имеется только одно или два устройства.
Министерство ведет переговоры с партнерами, которые могли бы пожертвовать технику таким семьям. Есть также школы, которые снабжают учеников компьютерами и телефонами за свои средства, рассказал Знотиньш.
Он также напомнил, что с начала этой недели учебное содержание обеспечивают два телеканала.
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