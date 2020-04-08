Укрепляем сердце в домашних условиях

Рассказывают врач физикальной и реабилитационной медицины VCA Гуна Витолиня и фармацевт Иева Вирза (Mēness aptieka).

Во время кардиотренировки, или аэробной нагрузки, ускоряется дыхание и сердечная деятельность, улучшается обмен веществ, повышается температура тела, выделяется пот. Важно, конечно, чтобы пот появлялся в результате движений, а не оттого, что в помещении жарко. Движение до пота свидетельствует о том, что тренировка состоялась.

Прекрасно, если ежедневно можно гулять, ходить с палками, бегать, выполняя хотя бы обязательный минимум — десять тысяч шагов. Однако, следуя ограничениям во время пандемии, находясь дома, тоже можно двигаться "с добавленной стоимостью" — разумно и с пользой для здоровья сердца.

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Весенняя генеральная уборка

Основательную аэробную нагрузку можно получить во время генеральной уборки, которая является хорошей традицией встречи весны чуть ли не в каждом домашнем хозяйстве.

Моя окна, драя на четвереньках полы, передвигая мебель, можно задействовать почти все части тела, и, вероятнее всего, спина тоже взмокнет от пота, так что это определенно будет тренировкой. В этом случае число шагов не главный показатель.

Любое движение с большей интенсивностью укрепляет сердце. Это также можно оценить, считая пульс. Если, например, в состоянии покоя пульс составляет 74 удара в минуту, а при физической нагрузке он увеличивается на 30 единиц, можно считать, что организм подвергся аэробной нагрузке. И еще: окна можно мыть не химическими веществами, вредные испарения которых попадают в организм, а чистой водой. Ее придется неоднократно менять, следовательно, больше шагов, больше движений, и спина — горячая!

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Каждое движение — с радостью

Гимнастика должна быть обязательным ежедневным занятием, однако монотонные, скучные движения не вызывают желания их повторять и не приносят ожидаемой пользы. Для движений необходима мотивация, и важно, чтобы занятие доставляло радость, поэтому виды движений рекомендуется менять — каждое следующее занятие должно минимум на 20 % отличаться от предыдущего.

В исследованиях доказано, что с началом регулярных тренировок наблюдается рывок — тренировки дают хороший результат, — а тренированному человеку надо намного больше нагрузки, чтобы была польза, так как тело к нагрузке привыкает. В этом случае тоже нужно разнообразить виды движений.

Важно держать в голове, что у тренировки есть эффект, если результатом является также удовлетворение от состояния своего тела.

И еще: для измерения параметров своего здоровья полезными будут различные вспомогательные устройства — специальные часы, браслеты или скачанная на телефон программа помогут понять, сколько сделано и как себя чувствует организм.

Тренировка дома. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

5 советов для тренировки дома

1. Если используемые ежедневно предметы на кухне находятся выше уровня плеч, за ними необходимо тянуться. Растяжка расширяет амплитуду, позволяет размять руки, плечи и спину.