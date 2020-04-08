Внимание! От имени DHL приходят вредоносные электронные письма

Институция по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий CERT.LV призывает не открывать присланные по электронной почте приложения, которые якобы пришли от имени DHL, предупреждает CERT.LV в микроблоге Twitter.
Как сообщает Cert.lv, от имени DHL несанкционированно рассылаются электронные письма, а в приложении - вирус.
Согласно информации Cert.lv, в электронном письме указывается, что курьер DHL не смог доставить заказ, поскольку получатель не был дома по указанному адресу. Получателя заказа также просят открыть информацию отслеживания в приложении письма, чтобы запланировать другое время доставки, если не планируют получить заказ в течение следующих 72 часов.
Служба безопасности поясняет, что вирус предназначен для кражи паролей и конфиденциальной информации.
"Пожалуйста, не открывайте такую электронную почту и не загружайте прикрепленный файл ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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