Внимание! От имени DHL приходят вредоносные электронные письма

Как сообщает Cert.lv, от имени DHL несанкционированно рассылаются электронные письма, а в приложении - вирус.

Согласно информации Cert.lv, в электронном письме указывается, что курьер DHL не смог доставить заказ, поскольку получатель не был дома по указанному адресу. Получателя заказа также просят открыть информацию отслеживания в приложении письма, чтобы запланировать другое время доставки, если не планируют получить заказ в течение следующих 72 часов.

Служба безопасности поясняет, что вирус предназначен для кражи паролей и конфиденциальной информации.

"Пожалуйста, не открывайте такую электронную почту и не загружайте прикрепленный файл ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении.