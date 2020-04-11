Британцы жгут вышки телефонной связи, а YouTube блокирует видео о связи коронавируса и стандарта 5G

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла никаких серьезных последствий для здоровья, связанных с использованием мобильного телефона. Для того чтобы повредить клетки человеческого тела, нужно гораздо более мощное ионизирующее излучение — например, гамма-лучи. Или солнечный свет — поэтому солнечный ожог получить можно, а "мобильный" — нет (только если телефон не взорвется у вас прямо у уха или в кармане — бывали такие случаи).

Вторая гипотеза гласит, что излучение от вышек 5G не просто ослабляет организм, облегчая работу коронавирусу, но и активно помогает ему распространяться. Сторонники этой конспирологической теории, кажется, нашли для нее псевдонаучное обоснование и часто приводят его в доказательство. Это одна-единственная статья, написанная тремя физиками из Северо-Восточного университета в Бостоне, но не прошедшая процесс рецензирования и не опубликованная ни в одном научном издании.

Еще сторонники теорий о связи 5G с коронавирусом нередко прибегают к научному авторитету первооткрывателя ВИЧ Люка Монтанье, получившего за свое открытие Нобелевскую премию, который высказывал похожие идеи в своих работах. Но работы Монтанье на эту тему тоже не проходили рецензирования, результат его экспериментов никому не удалось воспроизвести, и в целом он подвергся резкой критике научного сообщества за свои идеи о "телепортации ДНК".

Кроме того, даже если бы эти научные работы имели под собой основания, бактерии, о которых в них идет речь, — это не вирусы. Это совершенно другой класс организмов.

Но почему люди во все это верят?!

Люди вообще верят во многие странные вещи. Например, в то, что американцы не высаживались на Луну. Или что Земля плоская. Так устроен человеческий разум — недостаток информации, особенно во времена кризисов такого масштаба, с которым сейчас столкнулось человечество, наш мозг склонен "достраивать" тем, что кажется ему наиболее логичным объяснением.

Разумеется, на фоне пандемии коронавируса разнообразные теории заговора, и новые, и "ремиксы" старых, испытывают всплеск популярности. Например, в США сейчас сторонники движения QAnon пишут посты о том, что плавучие госпитали в гавани Нью-Йорка на самом деле лечат детей, спасенных Дональдом Трампом от всемирного тайного сговора сатанистов-педофилов, а вся история с коронавирусом — это просто фейк, операция по отвлечению внимания.

А в официальном журнале МИД РФ "Международная жизнь" вышла статья, автор которой со ссылкой на "одного из крупнейших специалистов в мире в области биологического оружия" пытается доказать, что коронавирус — это биологическое оружие, придуманное британцами (после выхода нашего материала эта статья исчезла с сайта "Международной жизни", но сохранилась архивная копия. — прим. "Медузы"). Ссылка на якобы доказательство этого тезиса ведет на пост на "Яндекс.Дзен" некоего религиозного блогера, который, в свою очередь, ссылается на интервью на маргинальном сайте "альтернативных новостей" с Фрэнсисом Бойлом, который действительно 30 с лишним лет назад, в 1989 году, принимал участие в составлении законопроекта о запрете на производство, хранение и перевозку биологического оружия на территории США.

Это типичный прием конспирологов: прибегнуть к авторитету человека, который в конкретном вопросе таковым не является.

Бойл не эпидемиолог, который разбирается в вирусах, — он по образованию адвокат и экспертом по коронавирусу быть не может. Не попадайтесь на такие уловки и не распространяйте сомнительные статьи в соцсетях — тем более что вотсап, например, сейчас и не даст переслать очередной пост от "знакомой сестры из министерства" по всему списку контактов.

Алексей Ковалев при участии Александра Ершова