Британцы жгут вышки телефонной связи, а YouTube блокирует видео о связи коронавируса и стандарта 5G
Что случилось?
Как сообщила 6 апреля 2020 года британская газета Guardian, за прошедшие несколько дней по всей территории Соединенного Королевства нападениям вандалов подверглись как минимум 20 телекоммуникационных вышек. Издание связывает это с многочисленными теориями заговора, которые активно распространяются в соцсетях и приписывают излучению от оборудования для нового стандарта телефонии 5G некое влияние на симптомы заболевания коронавирусом. Один из таких инцидентов произошел 4 апреля в Ливерпуле после того, как мэр города назвал слухи о связи технологии 5G с коронавирусом "дикими" и пообещал жаловаться на их распространителей.
Тем не менее эти слухи на фоне мировой пандемии стали распространяться настолько активно — в этом участвуют даже мировые знаменитости типа Вуди Харрельсона и певицы M.I.A., — что крупнейшие соцсети пошли на беспрецедентные шаги.
Например, 7 апреля компания Google объявила, что будет удалять из ютьюба любые ролики, авторы которых настаивают на связи между технологией 5G и коронавирусом.
Это произошло после того, как стрим-интервью с известным английским конспирологом Дэвидом Айком (это он придумал теорию о том, что миром тайно правят рептилии в человеческом обличье) в прямом эфире смотрели 65 тысяч человек, некоторые из которых, как видно из скриншота в статье BBC, прямо призывали жечь вышки сотовой связи. Это же видео удалил и сервис Vimeo, но оно сохранилось на альтернативных видеохостингах, где собрало сотни тысяч просмотров.
Но как связаны 5G и коронавирус?
Никак вообще. COVID-19 — это острое респираторное заболевание, которое вызывает один из множества вирусов, входящих в семейство коронавирусов. 5G — это следующее, пятое поколение мобильной связи, которое только начинает внедряться в некоторых странах мира (в России его запуск сдвинулся на 2022 год). Между ними нет ничего общего.
Вспышки COVID-19 отмечены и в тех странах и регионах, в которых до сих пор нет ни одной вышки 5G, — хотя конспирологи в соцсетях и пытаются доказать связь между установкой мачт с сотами мобильной связи и известными эпидемиями и пандемиями.
It’s not corona virus ... it’s cell death from 5g radiation ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/H8Z3DrHN0Q— Kimberley 🤗😘❤️ (@kimberley82h) April 6, 2020
Типичный пост в соцсетях, автор которого пытается доказать связь между технологиями связи и крупными эпидемиями
Тем не менее в соцсетях упорно ходят слухи, основанные, если брать широко, на нескольких изначально ошибочных гипотезах. Одна гласит — и это отголоски страхов, связанных с тем, что мобильные телефоны вызывают рак или разогретая в микроволновке еда вредна, — что излучение от вышек мобильной связи ослабляет организм и делает его более восприимчивым к атакам коронавируса.
С точки зрения биологии это не имеет никакого смысла, потому что ваш иммунитет могут ослабить самые разные вещи, включая хроническое недосыпание и неправильную диету, но не слабое неионизирующее излучение от вышек мобильной связи.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла никаких серьезных последствий для здоровья, связанных с использованием мобильного телефона. Для того чтобы повредить клетки человеческого тела, нужно гораздо более мощное ионизирующее излучение — например, гамма-лучи. Или солнечный свет — поэтому солнечный ожог получить можно, а "мобильный" — нет (только если телефон не взорвется у вас прямо у уха или в кармане — бывали такие случаи).
Вторая гипотеза гласит, что излучение от вышек 5G не просто ослабляет организм, облегчая работу коронавирусу, но и активно помогает ему распространяться. Сторонники этой конспирологической теории, кажется, нашли для нее псевдонаучное обоснование и часто приводят его в доказательство. Это одна-единственная статья, написанная тремя физиками из Северо-Восточного университета в Бостоне, но не прошедшая процесс рецензирования и не опубликованная ни в одном научном издании.
Еще сторонники теорий о связи 5G с коронавирусом нередко прибегают к научному авторитету первооткрывателя ВИЧ Люка Монтанье, получившего за свое открытие Нобелевскую премию, который высказывал похожие идеи в своих работах. Но работы Монтанье на эту тему тоже не проходили рецензирования, результат его экспериментов никому не удалось воспроизвести, и в целом он подвергся резкой критике научного сообщества за свои идеи о "телепортации ДНК".
Кроме того, даже если бы эти научные работы имели под собой основания, бактерии, о которых в них идет речь, — это не вирусы. Это совершенно другой класс организмов.
Но почему люди во все это верят?!
Люди вообще верят во многие странные вещи. Например, в то, что американцы не высаживались на Луну. Или что Земля плоская. Так устроен человеческий разум — недостаток информации, особенно во времена кризисов такого масштаба, с которым сейчас столкнулось человечество, наш мозг склонен "достраивать" тем, что кажется ему наиболее логичным объяснением.
Разумеется, на фоне пандемии коронавируса разнообразные теории заговора, и новые, и "ремиксы" старых, испытывают всплеск популярности. Например, в США сейчас сторонники движения QAnon пишут посты о том, что плавучие госпитали в гавани Нью-Йорка на самом деле лечат детей, спасенных Дональдом Трампом от всемирного тайного сговора сатанистов-педофилов, а вся история с коронавирусом — это просто фейк, операция по отвлечению внимания.
А в официальном журнале МИД РФ "Международная жизнь" вышла статья, автор которой со ссылкой на "одного из крупнейших специалистов в мире в области биологического оружия" пытается доказать, что коронавирус — это биологическое оружие, придуманное британцами (после выхода нашего материала эта статья исчезла с сайта "Международной жизни", но сохранилась архивная копия. — прим. "Медузы"). Ссылка на якобы доказательство этого тезиса ведет на пост на "Яндекс.Дзен" некоего религиозного блогера, который, в свою очередь, ссылается на интервью на маргинальном сайте "альтернативных новостей" с Фрэнсисом Бойлом, который действительно 30 с лишним лет назад, в 1989 году, принимал участие в составлении законопроекта о запрете на производство, хранение и перевозку биологического оружия на территории США.
Это типичный прием конспирологов: прибегнуть к авторитету человека, который в конкретном вопросе таковым не является.
Бойл не эпидемиолог, который разбирается в вирусах, — он по образованию адвокат и экспертом по коронавирусу быть не может. Не попадайтесь на такие уловки и не распространяйте сомнительные статьи в соцсетях — тем более что вотсап, например, сейчас и не даст переслать очередной пост от "знакомой сестры из министерства" по всему списку контактов.
Алексей Ковалев при участии Александра Ершова
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