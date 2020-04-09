Вдохновение к Пасхе: 3 рецепта из яиц, которые разнообразят ваш стол

"Несмотря на то, что мне нравится идея отмечать Пасху ужином, в нашем доме по-прежнему настоящее торжество происходит в первой половине дня, и начинается оно с первого и самого важного дела – окрашивания яиц, что мы всегда делаем только с помощью луковой шелухи. Эта традиция идет с моего детства: нарезать старые, чистые колготки и носки, наполнить их луковой шелухой и зернами, положить внутрь яйцо и завязать ниткой. Так друг за другом яйца оказываются в кастрюле. Пока они варятся, все накрывают и украшают стол, а я готовлю то, что на него поставить. У нас на столе много лакомств: самодельный майонез из перепелиных яиц (мне нравится его легкость), карамелизированные бутерброды со сливочным маслом и икрой, копченый дикий лосось или пикша, что-нибудь с тунцом, потому что он очень подходит к яйцам, домашний хлеб, который печет мой муж или я сама, и, конечно, какой-нибудь салат", – рассказывает Сигне Мейране.