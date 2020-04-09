Вдохновение к Пасхе: 3 рецепта из яиц, которые разнообразят ваш стол

Праздничные выходные – это время, которое нужно провести в кругу семьи, устроив собственное небольшое торжество. Если сейчас возможности отправиться на природу ограничены, то можно устроить праздник в садике возле дома или в квартире, приготовив что-нибудь вкусное к праздничному столу.
Пасху можно праздновать и по народным традициям, и как религиозный праздник, а можно и сделать ее легким, радостным и современным сбором всей семьи в честь весны. Так же и с пасхальным столом. Гурманы Rimi Сигне Мейране и Илзе Юркане мотивируют открыть новые горизонты в традиционных пасхальных рецептах.
"Несмотря на то, что мне нравится идея отмечать Пасху ужином, в нашем доме по-прежнему настоящее торжество происходит в первой половине дня, и начинается оно с первого и самого важного дела – окрашивания яиц, что мы всегда делаем только с помощью луковой шелухи. Эта традиция идет с моего детства: нарезать старые, чистые колготки и носки, наполнить их луковой шелухой и зернами, положить внутрь яйцо и завязать ниткой. Так друг за другом яйца оказываются в кастрюле. Пока они варятся, все накрывают и украшают стол, а я готовлю то, что на него поставить. У нас на столе много лакомств: самодельный майонез из перепелиных яиц (мне нравится его легкость), карамелизированные бутерброды со сливочным маслом и икрой, копченый дикий лосось или пикша, что-нибудь с тунцом, потому что он очень подходит к яйцам, домашний хлеб, который печет мой муж или я сама, и, конечно, какой-нибудь салат", – рассказывает Сигне Мейране.
Илзе Юркане накрывает пасхальный стол ночью, когда вместе со своей семьей красит яркие разноцветные яйца.
"Руки еще пару дней спустя напоминают о большом искусстве. На моем столе к завтраку все должно дышать свежестью: картофельный салат с перепелиными яйцами, салат из редиса и зеленого лука, селедка со сметаной и зеленью, холодец, яичная запеканка, пасха и пироги. Моя невестка печет кексы в форме зайцев. Большой заяц по моей просьбе оставляет для каждого на тарелке шоколадные яйца и какой-нибудь небольшой подарок. Дом украшен Пасхальными елочками – в вазах стоят ветки с распустившимися почками, увешанные декоративными яйцами и другими игрушками. Повсюду стоят тюльпаны, нарциссы и гиацинты, повсюду новая жизнь", – делится своими пасхальными праздничными ощущениями Илзе Юркане.
При мыслях о том, что поставить на праздничный стол, зачастую иссякают идеи, поэтому Сигне Мейране и Илзе Юркане делятся своими пасхальными рецептами.
Весенний пасхальный картофельный салат
Ингредиенты:
- 500 г маленьких картофелин;
- 20 перепелиных яиц;
- 2 больших огурца;
- 1 большой пучок укропа;
- 1 большой пучок зеленого лука;
- 150 г майонеза;
- 150 г сметаны;
- 2 ст. л. горчицы;
- 2 ст. л. хрена;
- Соль, перец.
Приготовление (60 минут):
- Отварить картофель в соленой воде. Пока он варится, накрошить огурцы, укроп и зеленый лук.
- Отварить перепелиные яйца, положить их в холодную воду на 10 минут. Очистить. 15 яиц разрезать на 4 дольки, 5 яиц разрезать пополам. Слить с картофеля воду. Когда он немного остынет, очистить от кожуры и нарезать на маленькие кусочки.
- Положить в большую миску, перемешивая, добавить укроп и зеленый лук (оставив немного для украшения), огурцы, майонез, сметану, горчицу и хрен. Добавить соль и перец по вкусу. Очень аккуратно перемешивая, добавить четвертинки перепелиных яиц.
- Переложить в тарелку для подачи, украсить половинками перепелиных яиц, укропом и зеленым луком.
Пасхальная яичная запеканка
Игредиенты:
- Упаковка хлеба для тостов – белого или цельнозернового;
- 1⁄2 пачки сливочного масла;
- 8 яиц;
- 500 мл сливок;
- 400 г тертого оранжевого сыра чеддер;
- 300 г бекона (по выбору);
- 400 г свежей или замороженной брокколи;
- 2 ст. л. прованских приправ;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ст. л. смеси из 5 сортов перца;
- 3 ст. л. панировочных сухарей.
Приготовление (60 минут):
- Нагреть духовку до 200 градусов. Накрошить хлеб для тостов и выложить его ровным слоем в сковороду для запекания размером 30 х 25, которая предварительно хорошо смазана половиной пачки сливочного масла. Взбить яйца со сметаной и приправами, полить этой смесью хлеб и оставить на 15 минут.
- За это время поджарить бекон (если планируется использовать). Натереть сыр чеддер и 3 минуты потушить брокколи. Если используется замороженная брокколи, то ее нужно только разморозить. Измельчить жареный бекон, нарезать брокколи на кусочки длиной 3 см. Смешать брокколи с 2/3 тертого сыра и беконом.
- Выложить ровным слоем массу из брокколи в сковороду для запекания. Посыпать запеканку панировочными сухарями, прованскими приправами и оставшимся сыром. Выпекать в течение 25 минут до тех пор, пока сыр не расплавится, а панировочные сухари на станут коричневыми. Подавать блюдо горячим.
Карамелизированные бутерброды со сливочным маслом и икрой
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла;
- багет, нарезанный на 24 ломтика;
- 12 вареных очищенных перепелиных яиц;
- икра форели или лосося;
- нарезанный кусочками авокадо – по желанию;
- пророщенные зерна – по желанию;
- морская соль для подачи;
- немного свежемолотого перца.
Приготовление (30 минут):
- Сначала карамелизируем сливочное масло – лучше всего это сделать накануне. В кастрюльку с толстым дном положить масло и греть на среднем огне до тех пор, пока оно не растает. Через мгновение оно начнет кипеть и покроется слоем пенки. Продолжать нагревать масло до тех пор, пока пенка не исчезнет и масло не станет прозрачным. На это потребуется приблизительно 15 минут. Перелить масло в небольшую посуду и полностью остудить.
- Нагреть сковороду, положить туда ломтики хлеба и обжарить с обеих сторон, чтобы они стали хрустящими, но не сухими. Немного остудить.
- Смазать бутерброды карамелизированным маслом. Положить на них яйца и икру, по желанию – также пророщенные зерна и авокадо. Посыпать немного солью и совсем немного перцем, подать на стол.
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