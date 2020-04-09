"Куда делся живот?": Постройневшая Лолита показала фигуру в облегающем костюме

Для появления на программе Ивана Урганта артистка облегающий костюм телесного цвета, украшенный стразами. Лолита указала, что планировала в этом наряде выступить на сольном концерте в "Крокусе", но из-за объявленной пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить.

"По-моему, я крутая тетка", - заключила Милявская.

Подписчики в комментариях были шокированы внешностью исполнительницы:

"Куда делся огромный живот?", "Мне бы после таких результатов и кусок в горло не полез", "Просто бомба", "Очень круто", "Как вы похудели?" - писали удивленные поклонники.

Напомним, в интервью Ирине Шихман она рассказала детали истории про то, как супруг медленно травил ее ядом и она чудом выжила.