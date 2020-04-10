Неправда - Билл Гейтс не говорил об обязательных микрочипах для путешествий

ФОТО: Балл Гейтс отвечает на вопросы на сайте Reddit

В публикации, которой поделился Плявиньш, утверждается, что дигитальные сертификаты, о которых говорил Гейтс, являются имплантатами или татуировками quantum dot. Это новый метод, с помощью которого под кожу с помощью вакцины вводится особое красящее вещество - его невозможно увидеть, однако можно считать с помощью инфракрасных лучей. Развитие данной технологии софинансировал фонд Гейтса. Один из авторов исследования Kevin McHugh указал новостному агентству Reuters: "Данная технология не является микросхемой или капсулой, и, насколько мне известно, ее не планируется использовать в связи с коронавирусом".

В свою очередь представители Bill & Melinda Gates Foundation агентству Reuters сообщили следующее: "Отсылка к "дигитальным сертификатам" относится к попыткам создать открытую платформу первичного кода [open source], чтобы расширить доступ к безопасной проверке, которую можно провести дома". Дигитальный сертификат обычно является электронным документом, который используется для идентификации.

В обобщенной публикации Плявиньша не упомянута технология 5G. Однако упомянут проект ID2020, который объединил несколько публичных и частных организаций (в том числе гигантов IT - Microsoft и Accenture), чтобы создать решения дигитальной идентичности. В публикации спекулируется о том, что для осуществления данного проекта Гейтс мог бы использовать технологию имплантируемых микрочипов, потому как созданный им фонд софинансировал предприятие Microchips Biotech. Это предприятие разработало инновационную технологию доставки лекарств с помощью многолетней работы импланта. Связывая эти фонды и софинансирование Гейтса, создается вводящее в заблуждение повествование.

Гейтс, который сам указывает, что у него "была возможность исследовать такие болезни, как грипп, Эбола и Covid-19, включая то, как именно начиналась эпидемия, как ее предотвратить и как на нее реагировать", с момента вспышки Covid-19 дал множество интервью СМИ.

Дигитальные сертификаты, которые в будущем смогут сохранить медицинскую информацию человека, он упоминает и в этих интервью. Также он упоминал и возможные ограничения массовых мероприятий и путешествий. Часто эти высказывания Гейтса вырывают из контекста, чтобы создать впечатление, что он желает ограничить передвижение или запретить путешествия людей, которые не вакцинированы. Однако здесь важно отметить, что Гейтс говорит о последствиях, которые могут быть у пандемии, коей является Covid-19, в момент, когда этой вакцины нет.

Тем более, передвижения между границами ограничивает правительство, а не один человек - Гейтс.