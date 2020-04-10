Неправда - Билл Гейтс не говорил об обязательных микрочипах для путешествий
Неправда - утверждение не соответствует истине, доказательств нет, автор заявления лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
На этой неделе сразу несколько человек попросили Re:Check проверить публикацию на Facebook торговца водой Memory water Яниса Плявиньша, в которой он распространяет новые теории заговора. На этот раз Плявиньш вводит в заблуждение о том, что, якобы, у создателя Microsoft и филантропа Билла Гейтса были планы создать имплантаты из микросхем, которые можно контролировать с помощью технологий 5G, а также использовать в борьбе с коронавирусом.
Плявиньш день за днем публикует в своем Facebook несколько записей. В записи за 6 апреля он упоминает Билла Гейтса и приводит несколько выражений, автором которых якобы является основатель Microsoft.
Плявиньш пишет:
"(..) именно обязательную вакцинацию планируют ввести сразу после чрезвычайной ситуации, чтобы люди могли путешествовать. В этой вакцине будет содержаться хай-тек чип, который будет работать вместе с 5G. Это не предположение, Билл Гейтс уже об этом открыто сказал".
В качестве подтверждения этому утверждению Плявиньш добавляет ссылку на домашнюю страницу, где 19 марта была опубликована статья под названием "Билл Гейтс в борьбе с коронавирусом будет использовать имплантаты из микросхем". Эту статью проверяло международное агентство Reuters, которое после коммуникации с представителями Гейтса и учеными пришло к выводу, что изложенные там факты не являются правдивыми.
Проверка фактов Reuters была опубликована 1 апреля, за много дней до публикации Плявиньша.
Re:Check связалась с Плявиньшем, чтобы узнать, когда и где Билл Гейтс говорил, что в вакцинах будет чип, который работает вместе с 5G, а также уточнить, зачем он делится непроверенной информацией. Мужчина указал на то, что не может ответить в установленное время.
В статье, которую Плявиньш преподносит как доказательство планов Гейтса создать упомянутые микрочипы, многие высказывания Гейтса вырваны из контекста или переплетены с другими проектами, многим из которых финансирование предоставлено из фонда Джобса и его супруги Bill & Melinda Gates Foundation. Таким образом читателей вводят в заблуждение, связывая как вакцины, так и микрочипы и самого Гейтса.
Основой одной из теорий заговора служит один из ответов Гейтса в сессии ответов "Спроси меня что угодно про Covid-19", который создатель Microsoft и один из богатейших людей планеты устроил 19 марта на портале Reddit.
На вопрос некоего пользователя Reddit о том, к каким изменениям следует готовиться, чтобы предприятия могли продолжить работу, сохраняя свое экономическое положение вместе с социальным дистанцированием, Гейтс ответил: "Вопрос о том, какому бизнесу нужно продолжать работать, сложный. Нам до сих пор необходима вода, электричество и интернет. Также нужно сохранить цепи доставки критически важных вещей. Государства до сих пор стараются придумать, кому разрешить работать. В конце концов, у нас будут какие-то дигитальные сертификаты, которые покажут, кто выздоровел, кто недавно проверился, или, кода у нас будет вакцина, - кто ее получил". Ответы на этот и другие вопросы Гейтс опубликовал в своем блоге.
В публикации, которой поделился Плявиньш, утверждается, что дигитальные сертификаты, о которых говорил Гейтс, являются имплантатами или татуировками quantum dot. Это новый метод, с помощью которого под кожу с помощью вакцины вводится особое красящее вещество - его невозможно увидеть, однако можно считать с помощью инфракрасных лучей. Развитие данной технологии софинансировал фонд Гейтса. Один из авторов исследования Kevin McHugh указал новостному агентству Reuters: "Данная технология не является микросхемой или капсулой, и, насколько мне известно, ее не планируется использовать в связи с коронавирусом".
В свою очередь представители Bill & Melinda Gates Foundation агентству Reuters сообщили следующее: "Отсылка к "дигитальным сертификатам" относится к попыткам создать открытую платформу первичного кода [open source], чтобы расширить доступ к безопасной проверке, которую можно провести дома". Дигитальный сертификат обычно является электронным документом, который используется для идентификации.
В обобщенной публикации Плявиньша не упомянута технология 5G. Однако упомянут проект ID2020, который объединил несколько публичных и частных организаций (в том числе гигантов IT - Microsoft и Accenture), чтобы создать решения дигитальной идентичности. В публикации спекулируется о том, что для осуществления данного проекта Гейтс мог бы использовать технологию имплантируемых микрочипов, потому как созданный им фонд софинансировал предприятие Microchips Biotech. Это предприятие разработало инновационную технологию доставки лекарств с помощью многолетней работы импланта. Связывая эти фонды и софинансирование Гейтса, создается вводящее в заблуждение повествование.
Гейтс, который сам указывает, что у него "была возможность исследовать такие болезни, как грипп, Эбола и Covid-19, включая то, как именно начиналась эпидемия, как ее предотвратить и как на нее реагировать", с момента вспышки Covid-19 дал множество интервью СМИ.
Дигитальные сертификаты, которые в будущем смогут сохранить медицинскую информацию человека, он упоминает и в этих интервью. Также он упоминал и возможные ограничения массовых мероприятий и путешествий. Часто эти высказывания Гейтса вырывают из контекста, чтобы создать впечатление, что он желает ограничить передвижение или запретить путешествия людей, которые не вакцинированы. Однако здесь важно отметить, что Гейтс говорит о последствиях, которые могут быть у пандемии, коей является Covid-19, в момент, когда этой вакцины нет.
Тем более, передвижения между границами ограничивает правительство, а не один человек - Гейтс.
Вывод: Утверждение, что Билл Гейтс планирует создать имплантаты из микросхем или микрочипы, чтобы установить, кто вакцинировался от коронавируса, а кто нет, не является правдой. Гейтс об этом не говорил, также как он не заявлял, что такими чипами можно управлять с помощью 5G. Гейтс высказывался, что в будущем медицинская информация человека может храниться в дигитальном сертификате. Гейтс высказывался, что до момента, пока не будет найдена вакцина от Covid-19, путешествия могут быть ограничены, как это уже происходит сегодня. Однако миллиардер не говорил, что в будущем для того, чтобы путешествовать, надо будет обязательно вакцинироваться.