Старость в пансионате – за или против? Советы экспертов, облегчающие выбор

Общество неумолимо стареет, и взрослые дети все чаще сталкиваются с беспомощностью, болезнями родителей, неспособностью позаботиться о себе. И если в богатых странах принято доверять уход за немощными членами семьи профессионалам, в Латвии мы по-прежнему часто ухаживаем за ними дома.
Причин множество – в пансионатах не хватает свободных мест, нет денег, но нередко выбор диктует чувство вины, боязнь осуждения со стороны общества. Не хочется прослыть "плохими детьми" из мрачных сказок, отвозящих своих стариков на саночках в лес.
Как увидеть светлую сторону жизни в пансионате? Каковы преимущества и опасения, с чем должны считаться близкие и сам пожилой человек, решивший провести остаток дней в доме престарелых?
В Риге дожидаются очереди почти 300 престарелых жителей
С развитием здравоохранения и ростом благосостояния люди во всем мире живут все дольше. В 2018 году почти пятую часть, или 19% населения Европейского союза составляли люди старше 65 лет, а средняя продолжительность жизни в странах ЕС достигла 80,9 года, свидетельствуют данные Eurostat dati. Поэтому вопрос заботы о немощном родственнике на склоне лет становится все актуальнее.
В последние годы в Латвии также постоянно растет спрос на услуги учреждений социальной заботы о пожилых людях.
"Каждый день кто-то звонит и интересуется возможностью поместить пожилого человека в пансионат. Ситуации очень разные – многие наши обитатели остались в Латвии одни, так как дети и внуки живут, учатся или работают за границей. Для кого-то жизнь дома становится невозможной, так как из-за различных хронических заболеваний человек уже не может ухаживать за собой, например, после инсульта, падения, перелома"-, рассказывает директор Рижского центра социальной заботы Mežciems Солвита Рудовича.
Именно в Риге выстроилась самая длинная очередь нуждающихся в заботе - в конце 2018 года, по данным Министерства благосостояния, своего места в пансионате дожидались 273 престарелых жителя столицы, а в целом очереди зарегистрированы в шести самоуправлениях. Численность совершеннолетних обитателей в центрах социальной заботы самоуправлений и других организаций, обслуживающих пожилых людей и лиц с инвалидностью, за последние три года (2016–2018 гг.) возросла более чем на тысячу. Всего же в учреждениях заботы о пожилых людях проживают 7192 человека.
Необходимо учитывать, что место в муниципальном пансионате не предоставляется по первому требованию. Если для человека определены существенные ограничения ухода за собой, помощь в первую очередь предлагается по месту жительства или по возможности ближе к нему, например, в центре дневной заботы. И только если этого недостаточно и требуется 24-часовое обслуживание или определен высший – 3-й или 4-й уровень ограничения физических возможностей, можно искать место в учреждении длительной социальной заботы по месту жительства, поясняет Элвира Грабовска, старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния.
Домашний уход– тяжкий, для многих непосильный труд
По данным Центрального статистического управления, в каждой десятой латвийской семье есть человек, из-за длительных проблем со здоровьем нуждающийся в особом уходе, но профессиональные услуги медицинских или социальных работников на дому получает лишь небольшая часть, или 15% таких домохозяйств.
Для близких уход за престарелым членом семьи часто означает изнурительный, ответственный труд 24 часа в сутки семь дней в неделю. Это чревато хронической усталостью, выгоранием, даже депрессией. В такой ситуации искать помощи в заботе о пожилом человеке отнюдь не предосудительный, а ответственный шаг ради его и общего блага, рассказывает Алда, специалист по уходу с семилетним опытом этой нелегкой работы.
Уход за престарелым человеком без специальных знаний, собственными силами или с наймом непрофессиональных сиделок, может иметь очень тяжелые последствия.
"Забота о пожилом человеке – это не только еда, тепло и чистое белье. Есть бесчисленные нюансы ухода, пренебрежение которыми может вызвать серьезные проблемы со здоровьем – обострение болезни, пролежни, падение, переломы, в результате чего не требующий особого ухода человек становится совершенно беспомощным лежачим больным", - предупреждает специалистпо опеке.
Неправильная забота может также вызвать проблемы с физическим здоровьем. Ворочать малоподвижного больного, чтобы не образовались пролежни, укладывать его поудобнее, ежедневно обмывать, менять подгузники – все это требует серьезных физических усилий.
Если престарелый человек проводит дни в одиночестве и сам о себе позаботиться не может, у него часто обостряются и эмоциональные проблемы. На головы родных вываливается накопившееся раздражение, звучат нескончаемые упреки, устраиваются скандалы. Нередко дело усугубляют нарушения душевного характера, например, деменция и пр.
Как выбрать учреждение заботы?
Центры заботы очень разные, различаются царящие в них настроения, что неизбежно сказывается на самочувствии обитателей. Как выбрать подходящее учреждение и на что обратить внимание? Рудовича особо подчеркивает, что близкий человек должен прийти к выбору сам, чтобы не было причин кого-то упрекать за свой выбор.
"Советую самим съездить и осмотреть выбранный пансионат, встретиться с работниками, ознакомиться с условиями жизни, ощутить атмосферу и визуально оценить помещения, инвентарь, инфраструктуру. Люди очень разные – одному нравится город, другому село, кто-то хочет жить в комнате один, кому-то нужна компания. Главными критериями служат хорошее обслуживание, довольный клиент и позитивное, уважительное отношение персонала", - отмечает С.Рудовича.
Сколько это стоит?
В муниципальных центрах социальной заботы средняя плата, по данным Министерства благосостояния, в 2018 году составляла 586 евро в месяц. С января этого года 85% пенсии и доплат клиента остается в распоряжении центра заботы, а разность покрывают близкие (за исключением самоуправлений Риги и Тукумса). Если близкие после оценки материального положения не могут покрыть расходы, оплату производит самоуправление. В частных пансионатах расходы значительно выше, они могут достигать 1000 и более евро в месяц в зависимости от спектра услуг и полностью покрываются обитателем и/или его близкими.
Жизнь в пансионате
Приобретения
- Центры заботы избавляют близких от тяжкого бремени, позволяют им и дальше полноценно жить и работать.
- Профессиональный подход к заботе о близком человеке с учетом его диагноза, возраста, понимание его потребностей.
- Надзор (особо важен для лиц с нарушениями поведенческого и душевного характера).
- Специальное оборудование, инвентарь (подъемники, функциональные кровати, души, столы для питания, ванны и пр.).
- Среда, приспособленная для лиц с функциональными нарушениями (лифты, пандусы, автоматические двери, поручни и пр.).
- Пожилому человеку предоставляется возможность быть социально активным, знакомиться с другими обитателями пансионата, смотреть телевизор и пользоваться интернетом, играть в настольные игры, участвовать в прогулках и тематических вечерах, отмечать праздники. Можно говорить о качественном продолжении жизни, так как вся социальная забота направлена на душевный и физический комфорт людей преклонного возраста.
Теневые стороны
- Нехватка обслуживающего персонала, из-за чего обитатели не всегда могут получить нужное внимание и заботу.
- Неконкурентоспособная оплата труда обслуживающего персонала, недостаточные социальные гарантии, низкий престиж профессии.
- Людям преклонного возраста трудно адаптироваться к другой среде.
- Неспособность пожилого человека принять помещение в пансионат может способствовать отчужденности, отказу от заботы и как следствие – подавленность, депрессию, ухудшение состояния здоровья.
Чем могут помочь близкие?
Решение о помещении близкого человека в пансионат требует детализованного обсуждения. К этой мысли его надо приучать постепенно, разъяснять, каковы причины, преимущества, что его ждет на новом месте жизни, как изменятся будни. Вполне нормально, если первыми эмоциями будут горечь, отторжение, но позитивным отношением, терпеливым разъяснением это отношение во многих случаях можно изменить.
Чтобы помочь пожилому человеку принять новую ситуацию, и в пансионате он чувствовал себя как можно лучше, важнее всего поддержка близких, их позитивное отношение и желание сотрудничать с персоналом.
Навещая престарелого человека, близкие могут принять деятельное участие в заботе – погулять с ним на свежем воздухе, поговорить, обсудить актуальные события, вместе отметить праздник и др. Визиты родных поднимают настроение всем обитателям центра и позволяют сохранять связь с членами семьи.
Отношение становится позитивнее
Рудовича считает, что предубеждения относительно пансионатов для престарелых были и будут во все времена, но убеждена, что и в Латвии отношение к учреждениям заботы понемногу меняется в лучшую сторону.
"Развивается волонтерское движение, люди часто жертвуют учреждениям заботы деньги, время, готовят подарки на Рождество, предлагают добровольную помощь", - рассказывает Рудовича.
"Приходя в гости, всегда хочется видеть улыбку, радость на лице престарелого отца или матери. Однако не ждите, что так будет всегда. Важно понимать и принимать, что для старшего поколения перемены могут быть очень трудными. Лучшее поведение –выслушать, утешить, по возможности чаще навещать и проводить время вместе. Присутствие и участие помогут развеять все сомнения и опасения"-, советует специалист по заботе.