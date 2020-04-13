Старость в пансионате – за или против? Советы экспертов, облегчающие выбор

Причин множество – в пансионатах не хватает свободных мест, нет денег, но нередко выбор диктует чувство вины, боязнь осуждения со стороны общества. Не хочется прослыть "плохими детьми" из мрачных сказок, отвозящих своих стариков на саночках в лес.

Как увидеть светлую сторону жизни в пансионате? Каковы преимущества и опасения, с чем должны считаться близкие и сам пожилой человек, решивший провести остаток дней в доме престарелых?

В Риге дожидаются очереди почти 300 престарелых жителей

С развитием здравоохранения и ростом благосостояния люди во всем мире живут все дольше. В 2018 году почти пятую часть, или 19% населения Европейского союза составляли люди старше 65 лет, а средняя продолжительность жизни в странах ЕС достигла 80,9 года, свидетельствуют данные Eurostat dati. Поэтому вопрос заботы о немощном родственнике на склоне лет становится все актуальнее.

В последние годы в Латвии также постоянно растет спрос на услуги учреждений социальной заботы о пожилых людях.

"Каждый день кто-то звонит и интересуется возможностью поместить пожилого человека в пансионат. Ситуации очень разные – многие наши обитатели остались в Латвии одни, так как дети и внуки живут, учатся или работают за границей. Для кого-то жизнь дома становится невозможной, так как из-за различных хронических заболеваний человек уже не может ухаживать за собой, например, после инсульта, падения, перелома"-, рассказывает директор Рижского центра социальной заботы Mežciems Солвита Рудовича.

Именно в Риге выстроилась самая длинная очередь нуждающихся в заботе - в конце 2018 года, по данным Министерства благосостояния, своего места в пансионате дожидались 273 престарелых жителя столицы, а в целом очереди зарегистрированы в шести самоуправлениях. Численность совершеннолетних обитателей в центрах социальной заботы самоуправлений и других организаций, обслуживающих пожилых людей и лиц с инвалидностью, за последние три года (2016–2018 гг.) возросла более чем на тысячу. Всего же в учреждениях заботы о пожилых людях проживают 7192 человека.

Необходимо учитывать, что место в муниципальном пансионате не предоставляется по первому требованию. Если для человека определены существенные ограничения ухода за собой, помощь в первую очередь предлагается по месту жительства или по возможности ближе к нему, например, в центре дневной заботы. И только если этого недостаточно и требуется 24-часовое обслуживание или определен высший – 3-й или 4-й уровень ограничения физических возможностей, можно искать место в учреждении длительной социальной заботы по месту жительства, поясняет Элвира Грабовска, старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния.

Домашний уход– тяжкий, для многих непосильный труд

По данным Центрального статистического управления, в каждой десятой латвийской семье есть человек, из-за длительных проблем со здоровьем нуждающийся в особом уходе, но профессиональные услуги медицинских или социальных работников на дому получает лишь небольшая часть, или 15% таких домохозяйств.