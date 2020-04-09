Воздушный коктейль с джином и яичным белком

Солнечные лучи и первые цветы так и манят насладиться чем-то легким и весенним, поэтому магазин недорогих напитков и вина AlkOutlet предлагает рецепт элегантного и весеннего коктейля с джином, воздушной пенкой из яичного белка и легкими нотками ромашки и меда.