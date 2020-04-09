Чт, 9.04.2020
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Воздушный коктейль с джином и яичным белком

ФОТО: Пресс-фото

Солнечные лучи и первые цветы так и манят насладиться чем-то легким и весенним, поэтому магазин недорогих напитков и вина AlkOutlet предлагает рецепт элегантного и весеннего коктейля с джином, воздушной пенкой из яичного белка и легкими нотками ромашки и меда.

Ингредиенты:

Для ромашкового сиропа с медом:

  • 100 мл крепкого ромашкового чая;
  • 100 мл меда.

Для коктейля:

  • 70 мл джина;
  • сок 1 лимона;
  • 200 мл охлажденного ромашкового чая;
  • 1 яичный белок;
  • лед для подачи.

Приготовление:

  1. Для приготовления сиропа смешайте в кастрюле мед и крепкий ромашковый чай, вскипятите и варите примерно 3 минуты, чтобы испарилась треть жидкости. Охладите.
  2. В шейкере или блендере смешайте лимонный сок, сироп, джин и охлажденный чай Добавьте яичный белок и перемешайте в блендере или шейкере. Смешивайте интенсивно, чтобы появилась белая пенка, это займет около 30 секунд.
  3. Наполните стаканы льдом, добавьте коктейль и наслаждайтесь!

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