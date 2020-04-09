Воздушный коктейль с джином и яичным белком

Солнечные лучи и первые цветы так и манят насладиться чем-то легким и весенним, поэтому магазин недорогих напитков и вина AlkOutlet предлагает рецепт элегантного и весеннего коктейля с джином, воздушной пенкой из яичного белка и легкими нотками ромашки и меда.
Ингредиенты:
Для ромашкового сиропа с медом:
- 100 мл крепкого ромашкового чая;
- 100 мл меда.
Для коктейля:
- 70 мл джина;
- сок 1 лимона;
- 200 мл охлажденного ромашкового чая;
- 1 яичный белок;
- лед для подачи.
Приготовление:
- Для приготовления сиропа смешайте в кастрюле мед и крепкий ромашковый чай, вскипятите и варите примерно 3 минуты, чтобы испарилась треть жидкости. Охладите.
- В шейкере или блендере смешайте лимонный сок, сироп, джин и охлажденный чай Добавьте яичный белок и перемешайте в блендере или шейкере. Смешивайте интенсивно, чтобы появилась белая пенка, это займет около 30 секунд.
- Наполните стаканы льдом, добавьте коктейль и наслаждайтесь!
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