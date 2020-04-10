Его или обожают, или ненавидят: самый загадочный знак Зодиака - он такой один!

Жизнь людей, рожденных под этим знаком Зодиака, окружена тайной, к тому же они обладают сильнейшей харизмой, чем и объясняется то, что в какой-то момент мы сходим с ума от любви к ним, а затем вдруг испытываем безумную ненависть. И кто же это?
Как уверяют астрологи, это Скорпионы. А почему? Вот некоторые особенные качества этих людей:
1. Они любят со всей силой
Влюбляются Скорпионы поистине с неистовой силой. Но чтобы это произошло, они должны снять непробиваемую броню, которая окружает их сердце - ведь открыть его они смогут только перед тем человеком, в котором будут на 100% уверены. А больше всего на свете Скорпионы боятся предательства.
Именно по этой причине они постоянно испытывают своих партнеров - Скорпион хочет быть уверенным в том, что человек, который рядом, достоин его.
Выбор партнера для Скорпиона - это серьезное решение, так как он планирует жить с ним в любви и согласии до тех пор, пока смерть не разлучит их.
2. Они темпераменты
Скорпионы любят общаться, но не любят поверхностных разговоров. При встрече с человеком на вечеринке они могут повести себя и как интроверты, и как экстраверты - все будет зависеть от темы разговора, которую предложит собеседник.
Если Скорпионы находятся в хорошем расположении духа, чувствуют себя в своей тарелке, то тогда они демонстрируют просто огненное чувство юмора.
Когда же они имеют дело с людьми, к которым испытывают симпатию, они стараются сразу же перейти к сути разговора, предпочитая общаться на глубокие и значимые темы. Эти люди не любят тратить время на болтовню и сплетни.
Даже не пытайтесь спрашивать у Скорпиона, о чем он думает, если вы не готовы к очень прямому и иногда нетактичному ответу.
3. Они очень веселые
Представители этого знака Зодиака обладают острым чувством юмора. Их шутки одни находят оскорбительными, а другие - весьма забавными. И если вы отличаетесь повышенной чувствительностью, то Скорпионы могут шокировать вас или даже ранить ваши чувства.
Их интеллект и особенный стиль юмора позволяют им отпускать ироничные комментарии по поводу любых обсуждаемых тем.
Своими шокирующими остротами Скорпионы способны расшевелить любую компанию.
4. Они невероятно изобретательны и никогда не сдаются
Нет в зодиакальном круге более изобретательного знака, чем Скорпион. Люди, рожденные под этим созвездием, отличаются настойчивым характером и готовностью принять любой жизненный вызов. Они ни за что не сдадутся, пока не достигнут своей цели.
Для них отказ - это не ответ, особенно если они собираются завоевать сердце представительницы или представителя противоположного пола.
5. Им можно доверять секреты
По своей природе Скорпионы являются весьма загадочными натурами, которые никогда полностью не раскрывают свои самые глубокие и темные тайны. Они верны и надежны, но стараются избегать слишком любопытных людей, которые пытаются откопать их потаенные секреты.
Одновременно с этим Скорпионы обладают удивительными разведывательными способностями. Так что даже не пытайтесь сохранить какую-нибудь вещь в секрете от них
- они все равно о ней узнают. Благодаря этому дару из Скорпионов выходят отличные исследователи, сыщики и шпионы.
6. Они стараются держать все под контролем
Скорпионы - это прирожденные лидеры, которые стараются все держать под контролем, потому что все в их жизни должно идти так, как они этого хотят. Лишь в этом случае они чувствуют себя комфортно и безопасно. Если они по какой-то причине перестают контролировать ситуацию, они испытывают сильный стресс.
По иронии судьбы, потребность в контроле - это одновременно их сила и слабость.
С одной стороны, это позволяет им решать многие проблем. С другой - зачастую заставляет вступать в борьбу за власть в отношениях с партнером (или с авторитетным человеком из круга общения).
Для обретения полного контроля Скорпион способен прибегнуть к любым манипуляциям. И если вам кажется, что он уступил вам место главного… это вам просто кажется.
7. Они очень загадочные
В одно мгновение Скорпионы могут казаться открытыми и красноречивыми, а в следующее - безмолвными и таинственными. Но одно можно сказать точно - они никогда не бывают скучными.
Они очарованы темной стороной жизни и с удовольствием ищут ответы на самые глубокие вопросы и пытаются разгадать самые темные тайны людей, мест или вещей.
Им нравятся другие, параллельные, миры, поэтому их особо волнуют такие темы, как криминал, смерть, ужасы и оккультизм. Им нравится заниматься исследованием других людей, но сами они отвечают загадочным поведением, если не готовы ответить на заданные им вопросы.
Во время свидания со Скорпионом вам может показаться, что он знает о вас больше, чем вы о нем. И совсем не зря рожденные под эти знаком обожают судебно-медицинские телевизионные шоу.
8. Они отличаются взрывным характером
Скорпионов не так-то и легко вывести из себя. Однако если это произойдет, ожидайте землетрясения силой 8,6 балла по шкале Рихтера. Из-за своей склонности к контролю они могут казаться людьми довольно спокойными, но если происходит что-то такое, что задевает их личное - например, предают их доверие, - они извергаются, как вулкан, изливая на предателя гнев, с которым ему, возможно, раньше никогда не приходилось сталкиваться.
Тогда их остроумие превращается в смертельное оружие, что заставляет обидчика по-настоящему прочувствовать, что такое знаменитое жало Скорпиона.
Если вы предадите их, они этого не забудут. Они считаются мастерами мести и, как известно, терпеливо ждут подходящего момента, чтобы отыграться как следует.
9. Они отличные психологи
Скорпионы очень проницательны, поэтому способны улавливать чувства и эмоции людей, прежде чем те вообще успеют произнести хоть слово. У вас нет ни одного шанса поступить с ними нечестно, потому что кажется, что они обладают встроенными детекторами лжи.