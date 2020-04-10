Его или обожают, или ненавидят: самый загадочный знак Зодиака - он такой один!

6. Они стараются держать все под контролем

Скорпионы - это прирожденные лидеры, которые стараются все держать под контролем, потому что все в их жизни должно идти так, как они этого хотят. Лишь в этом случае они чувствуют себя комфортно и безопасно. Если они по какой-то причине перестают контролировать ситуацию, они испытывают сильный стресс.

По иронии судьбы, потребность в контроле - это одновременно их сила и слабость.

С одной стороны, это позволяет им решать многие проблем. С другой - зачастую заставляет вступать в борьбу за власть в отношениях с партнером (или с авторитетным человеком из круга общения).

Для обретения полного контроля Скорпион способен прибегнуть к любым манипуляциям. И если вам кажется, что он уступил вам место главного… это вам просто кажется.

7. Они очень загадочные

В одно мгновение Скорпионы могут казаться открытыми и красноречивыми, а в следующее - безмолвными и таинственными. Но одно можно сказать точно - они никогда не бывают скучными.

Они очарованы темной стороной жизни и с удовольствием ищут ответы на самые глубокие вопросы и пытаются разгадать самые темные тайны людей, мест или вещей.

Им нравятся другие, параллельные, миры, поэтому их особо волнуют такие темы, как криминал, смерть, ужасы и оккультизм. Им нравится заниматься исследованием других людей, но сами они отвечают загадочным поведением, если не готовы ответить на заданные им вопросы.

Во время свидания со Скорпионом вам может показаться, что он знает о вас больше, чем вы о нем. И совсем не зря рожденные под эти знаком обожают судебно-медицинские телевизионные шоу.

8. Они отличаются взрывным характером

Скорпионов не так-то и легко вывести из себя. Однако если это произойдет, ожидайте землетрясения силой 8,6 балла по шкале Рихтера. Из-за своей склонности к контролю они могут казаться людьми довольно спокойными, но если происходит что-то такое, что задевает их личное - например, предают их доверие, - они извергаются, как вулкан, изливая на предателя гнев, с которым ему, возможно, раньше никогда не приходилось сталкиваться.

Тогда их остроумие превращается в смертельное оружие, что заставляет обидчика по-настоящему прочувствовать, что такое знаменитое жало Скорпиона.

Если вы предадите их, они этого не забудут. Они считаются мастерами мести и, как известно, терпеливо ждут подходящего момента, чтобы отыграться как следует.

9. Они отличные психологи